Urcera estaría involucrado en la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann: la otra causa por violencia del piloto

La guerra entre Nicole Neumann y su ex Fabián Cubero tuvo una escalada atroz. Mucho más cuando salió a la luz que Indiana, su hija mayor, denunció a la modelo por “maltratos”. Ahora, la abogada de la adolescente contó: “Nicole es una madre muy agresiva. Cuando Indiana sintió que lo que estaba viviendo era algo realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él”. Ahora se sumó otro dato impresionante: Manuel Urcera también habría sido acusado por maltratos por la joven.

En una entrevista, Lidia Rosenstein, la letrada a cargo de la causa de Indiana que fue radicada en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre, afirmó: "Cubero, su padre, le dijo 'vos tenés que vivir con tu mamá. Estás con tus hermanas. Es lo que corresponde'. ¿Qué hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto. Es una mamá muy agresiva. Es una señora que tiene un narcisismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer".

Y siguió: “Como Indiana sabía que la distancia de la escuela y la casa de su mamá era de más de una hora, la grabó. La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono... Lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando. En esa grabación hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables".

En ese punto, uno de los que sumó datos sobre el comportamiento de Urcera fue Rodrigo Lussich que dijo: "Ella confirmó la información de que Urcera es una persona violenta. Hay testigos de los maltratos. Desde diciembre, (Indiana) no podía retirar su laptotp ni su ropa y, cuando fue con las amigas, se enojó". Y sumó: "Todo esto confirmado por la abogada de los Cubero. Este juicio ahora toma estado público y tomó ribetes insospechados que implican a un hombre como Urcera que también tiene denuncias por violencia en otras circunstancias referidas a su actividad profesional, el automovilismo".

La otra denuncia contra Urcera

El sábado 30 de abril, Urcera, el novio de Nicole, golpeó a uno de sus fanáticos tras una carrera de Turismo Carretera. El episodio ocurrió en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en entre Ríos. Tras la trompada, el hombre cayó al suelo y se cortó la cabeza. La primera versión del hecho afirmaba, siempre según testigos, que la víctima le había gritado “cornuda” a Nicole. Eso enfureció a Urcera quien lo atacó. Pero luego se supo la realidad.

La víctima contó lo que ocurrió. “Todo empezó con un chiste. Me fui a sacar una foto con él y quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Jamás en la vida le dije cornudo. Yo soy hincha fanático de Vélez y de Fabián Cubero y jamás le faltaría el respeto a su ex mujer y sus hijas, porque si mi ídolo me dejaría de dar un saludo por eso, no me lo perdonaría. La verdad es que le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Me salió en el momento y me arrepiento”, afirmó Ramiro, el hombre golpeado.

Fue ahí cuando el piloto se enojó y contó lo que le respondió: “Cuando le digo eso y estaba al lado de él, me dice: ‘me estás agarrando para la joda’. Le dije que no, le pedí disculpas, le dije que le quise hacer un chiste y me salió mal, le volví a pedir perdón, pero él me agarró la remera y vinieron los de seguridad y nos separaron”.

Sobre el momento de la agresión, manifestó: “Le dije al de seguridad que no le quise faltar el respeto, que me disculpe porque nunca quise decirle nada malo. Le grité que me disculpe si le falte el respeto, mientras él iba en la patineta a 10 metros. Cuando vuelve, me dice que me da la disculpas, viene con los de seguridad, yo voy le doy mi mano derecha, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega en la pera”.

“Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla que estaba al costado. Mis amigos estaban, y yo les quiero agradecer al doctor Burlando y a Juan Triverio que ellos me dieron esta mano para poder yo decir mi verdad porque estoy teniendo muchos problemas, también problemas laborales. Tengo que volver a trabajar con esta situación y es difícil”, asentó. “Tengo 4 puntos en la cabeza y también perdí parte de la dentadura de la parte de arriba. Según mis amigos, yo perdí el conocimiento en el momento. Pero en mi cabeza no”, concluyó.