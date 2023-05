"Usó a L-Gante para darle celos a Mauro”: Kennys Palacios reveló el plan marketinero de Wanda

Hace casi dos años que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi impactó a los seguidores de la pareja, a raíz de su infidelidad con Eugenia "la China" Suarez. Sin embargo, su confidente y peluquero Kennys Palacios reveló la historia detrás de la cercanía entre ella y L-Gante y afirmó que fue en modo venganza: “Lo usó para darle celos a Mauro”.

En las últimas horas, Wanda y Kennys realizaron un vivo en donde el peluquero afirmó que le gustaría estar en el Bailando 2023, y que de hecho ya se reunió con las autoridades del canal. Sin embargo, irá siempre y cuando le cumplan sus requisitos: “Pedí tener un camarín solo porque yo no comparto. Pedí llevar a mi equipo de make up y de pelo. Pedí elegir yo a mi bailarín y a mi coach y pedí mucho dinero. Si no no voy. Si me quieren pido todo eso”.

Por esta razón, el estilista realizó un móvil con LAM, en el cuál no solo habló sobre su participación en Showmatch, sino que además opinó sobre L-Gante y sobre su vínculo con Wanda: “Yo sé cuando hay alguien que no me gusta, cuando hay alguien que se le acerca con ciertas intenciones y se lo digo. L-Gante no me hizo nada pero nunca me cerró del todo. Sentí por momentos que había cosas que Wanda no me decía y después salían en los medios. Era obvio que las filtraban L-Gante y su gente”.

En la misma línea, y aunque el cantante de cumbia 420 ya tenía su marca registrada con uno de los temas más escuchados en el 2021 y canciones con artistas internacionales como Tini, Kennys consideró que Wanda lo ayudó a ser más famoso: “El ya era conocido pero creo que Wanda le dio un ayudín con el tema que grabaron. Con eso, L-Gante pudo entrar en otro círculo”.

Respecto a la foto que se sacó el cantante de cumbia 420 con la China Suárez en la avant premiere de su película “Objetos”, Kennys opinó: “Me alegra que pasen estas cosas para que se den cuenta de las personas que tienen al lado. De todos modos, a Wanda le chupa un huevo. Ella está viviendo el sueño de ser conductora”.

Si bien el vínculo entre ambos fue un misterio que mantuvo atentos a todos sus fans, en varias ocasiones el artista comentó que “se estaban conociendo” y que solo “disfrutaban de los ratos juntos”. Por su parte, Wanda opinó en un vivo que L-Gante sería una persona con la que podría dormir en la misma cama “sin que pase nada”.

Para despejar las dudas y que el público entienda la relación que ambos mantienen, Kennys contó que nunca vió que pase nada entre ellos, y que incluso el motivo de su cercanía, era solamente para ejecutar una venganza contra Icardi: “Yo siempre estuve en desacuerdo con que se grabara ese videoclip. No me gustaba que Wanda participara del video. Wanda es grande y sabe porqué hace las cosas. Creo que ella lo usó para darle celos a Mauro”.

Por último, Kennys hizo hincapié en su vínculo con toda la familia Nara-Icardi, y consideró que el amor entre ellos está intacto: “Delante mío nunca pasó nada entre ellos. (Wanda y Elian). Yo soy muy pegado a su familia y a Mauro y no me sentía cómodo con esa situación. Se que Mauro está muy enamorado de Wanda por más que haya pasado lo que haya pasado”.