"¿Va a hacer un libro de las muertes?": Trenchi liquidó a Ventura y pidió la detención de Lotocki

La ex modelo Gabriela Trenchi vio como su vida se transformó por completo hace casi ocho años, en agosto de 2015, cuando ingresó a un quirófano para hacerse un procedimiento estético. Los resultados no fueron los esperados y dejaron su salud en un estado tan crítico como el que vive hoy Silvina Luna. ¿Quién fue su cirujano? Aníbal Lotocki, quien también le inyectó la prohibida sustancia de metacrilato, como a otro gran número de pacientes que atendió.

"Yo no entiendo por qué la Justicia, el Colegio de Médicos que puede sacarle la matrícula, porque está operando en una clínica a una cuadra de su casa en Olivos, no lo hace. Y también el fiscal en la causa de (Rodolfo Cristian) Zárate, que tiene una pena prevista de 8 a 25 años, podría pedir su detención. Porque está dañando muchas vidas", solicitó Trenchi ante BigBang. La referencia a Zárate es por el empresario que falleció en la Clínica Cemeco del barrio porteño de Caballito en abril de 2021, mientras estaba siendo intervenido por Lotocki por una operación estética. Una causa donde el cirujano está procesado por "homicidio".

"La Junta Médica encontró todo mal. Porque lamentablemente le hicieron una carnicería a ese pobre hombre. Y le cambiaron la carátula a homicidio simple con dolo eventual, que va de 8 a 25. Entonces el fiscal (Pablo Recchini) podría pedir la detención porque ahora sí hay peligro de fuga", opinó Trenchi. "Sigue operando como si nada, frío. Ni siquiera tiene empatía con nadie. Está en terapia una persona y quiere salir a mostrar documentos de la causa de que ella estaba enferma. ¿Todos estábamos enfermos? ¿Los que mató también? Le hizo daño a cientos de chicas que me escriben, a que las arregló con plata, que las estropeó con lipos y otras que no pueden caminar del dolor", reveló la empresaria.

De acuerdo con Trenchi, "hay una chica en Junín" que le escribió y "que no sabe si llega a los quince años de la hija" debido a la intervención que se hizo con Lotocki. "No somos cuatro boludas como dice él. ¿Qué espera el Tribunal de Casación para hacer algo?", protestó.

Luego de que se viralizara un video del año pasado, donde en LAM Silvina Luna apuntaba al periodista Luis Ventura por proteger al médico, Trenchi confesó que no entiende cómo lo defiende. "¿Va a hacer un libro de las muertes? ¿De las víctimas? No entiendo de qué va a ser. Tampoco tiene empatía con nadie, porque está peleando por su vida", aseguró respecto al mediático que aseguró que tenía preparado un libro, pero que nunca más se refirió al hecho.

Sobre su estado de salud, la mujer reconoció que la está pasando bastante mal, lamentablemente. "No obvio como Silvina. Yo estoy viviendo día a día y minuto a minuto lo de ella, porque no quiero que le hagan una traqueotomía. Yo sé lo que es eso, pelear con una bacteria. A mí se me metieron dos virus. Se me metió una neumonía bilateral que casi me lleva a la muerte. Todo a causa del veneno", recordó.

Y continuó: "Tengo completamente envenenado el cuerpo. Desde los glúteos hasta las pantorrillas material, que si me ven, parece que tengo dos pelotas de tenis. Ya está todo mezclado con el músculo, en todos lados, y parece que no se puede sacar. Ahora me van a hacer una ecografía renal, porque a través de orina despido entre 600 a 750 de calcio en 24 horas. Y eso te da una osteoporosis tremenda, en la que no podés ni apoyar los brazos de los dolores de huesos".

Trenchi también aseguró que, según el diagnóstico de los profesionales de la salud que la atienden, ella tarde o temprana se enfrentará al mismo cuadro que la ex Gran Hermano. "Imaginate que entrás en estado de pánico por verla así", señaló. Por otro lado, no es solamente miedo por su futuro lo que siente. "Es un dolor muy grande, porque es una persona joven a la que le arruinaron la vida, una persona maravillosa" reveló.

La empresaria de indumentaria aseguró que está "rezando día a día que salga de esta", porque sabe que "las bacterias son muy difíciles". "Tanto ella como yo tenemos los cuerpos acostumbrados a tanta batería de medicación, que se hacen muy resistentes y son difíciles de combatir", informó. "Yo no voy a parar hasta que esté preso. Ojalá Dios me dé salud, y no esté como Silvina, para poder seguir peleando y que quede preso. Que no dañe a nadie más, que no mate a nadie más", prometió Gabriela. "Por eso voy a los medios, no porque me gusta ir. Con los dolores que tengo, que tengo que trabajar, porque por él perdí el departamento, perdí todo. Y tengo que estar a mi edad matándome trabajando, con los dolores que tengo", agregó.

Sobre la actualidad de Silvina, la ex modelo destacó que le "manda luz" a diario. "De hecho, tenía ganas de llevarle un Buda, porque yo confío mucho en él y sé que ella también. Pero me da cosa acercarme, si el hermano quiere recibirme. Sé lo que está viviendo porque lo vivieron el mío y mis amistades a mi alrededor. Y sé lo que está pasando, entonces tampoco quiero molestar. Le mando la luz y lo mejor", dijo.

Además, resaltó que reza "todos los días para que pueda combatir esa bacteria, lograr ese trasplante de riñón y vivir tranquila". "Por lo menos hacer algo de ella, de lo que le gusta, y tener un poco de paz. Y que ella pueda ver que esté preso, lo deseo desde todo mi corazón. Y le mando un beso al hermano. Mucho apoyo en lo que necesite, que cuente conmigo que estoy para lo que necesite. Todo el apoyo. Yo voy a estar", señaló.

"¿Qué pasa con AFIP que no hace nada con él? ¿Dónde está mandando la plata? Cobra en negro, da los recibos en negro. Porque ayer hablé con una chica, que se sacó material en Colombia, se operó con un montón de amigas hace 10 años y a todas les cobró en negro. Y sigue operando en negro", denunció Gabriela. "Cobra en negro, en dólares, se está haciendo millonario, manda la plata afuera y nadie hace nada", insistió.

Entre tanto embate judicial, las preguntas acerca de por qué sigue ejerciendo la medicina Lotocki es moneda corriente entre quienes lo acusan. "¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo cubren tanto? ¿Qué hay detrás de esto? Alguien se tiene que atrever a decirlo", destacó Trenchi. "Yo tengo mucho miedo. A mí me amedrentaron dos veces en el local. En una de esas hice una causa penal. Fue como diciendo: 'sabemos quién sos', cuando más o menos se hablaba del tema", describió.

"Es lo único que falta, con todo lo que estás padeciendo, encima tiene tantas contactos que andás con miedo de que te pase algo, tenés que andar viendo si te persiguen o no. Es una locura. ¿Qué contactos tiene? Alguien lo tiene que frenar de la Justicia, tiene que haber algún juez", reclamó Trenchi. "¿Qué esperamos? ¿Tener otra víctima? Yo no quiero estar llorando por otra víctima pronto", pidió la empresaria, convencida de ir a fondo para que lo que sufrió ella no lo sufra nadie más y para que el falso cirujano plástico termine entre las rejas.