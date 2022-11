¿Va por la revancha? Milei le ofreció ser candidata a Cinthia Fernández: "Tengo ganas y miedo"

En septiembre del año pasado, un total de 20 agrupaciones y partidos políticos no lograron traspasar en la provincia de Buenos Aires el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos que los habilitaba para participar de las elecciones generales que se desarrollaron el 14 de noviembre del 2021. Entre las listas que no pudieron competir se destacó "Vocación Social", la cual fue encabezada por Cinthia Fernández.

Para aquellos que no se acuerdan, la panelista había hecho una apuesta insólita con tal de ganar la elección: bailó en ropa interior frente al Congreso de la Nación. Sin embargo, la suerte no la acompañó. “¡Felicidad absoluta! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mi. ¡Quedamos en la puerta por nada! Gracias”, había escrito Cinthia en su cuenta personal de Twitter, poco después de finalizados los comicios.

Aquella vez, también había hecho un análisis final de su desempeño y se mostró “muy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado y haberle dado voz y fuerza a una causa” que, destacó, espera “que siga en carrera”. “Lo lamento. Me quedo con la espina de pensar que con esas boletas que se chorearon, porque mi votación en La Matanza fue nula, justamente en el lugar donde no estaban mis boletas, pero me faltó muy poquito y, quizás, con eso hubiera pasado", había dicho.

Y, como si eso fuera poco, sostuvo en esa oportunidad que "la corrupción en este país a los partidos más chicos los perjudica”. Lo cierto es que la vedette tendrá, si así lo quiere, su tan ansiada revancha: reveló en vivo que el espacio de Javier Milei le ofreció una candidatura para las próximas elecciones que se desarrollarán el año que viene. Si bien no especificó a que cargo aspiraría, la panelista reconoció que está evaluando la propuesta.

Según explicó, su candidatura estaría inspirada en la provincia de Buenos Aires y reconoció que siente cierto temor. “Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, dijo en diálogo con Momento D, el ciclo que conduce Fabián Doman por la pantalla de canal Trece.

Fernández explicó que el viernes va a decidir si acepta o no. Luego, cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la ideología del líder de Libertad Avanza, fue contundente. “Mi límite son los K. No les creo a los peronistas, discúlpenme”, completó. Cabe recordar que la panelista había decidido sacarse la ropa para el cierre de su última campaña. "Decidí hacer el video porque la campaña mía no es mostrar el culo Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que desde el día uno vengo diciendo mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir y todos me cuestionan con que no saben cuál es mi propuesta", había explicado.

De acuerdo con su postura, recibió diversas "chicanean" relacionadas con su pasado y aclaró que eso fue la que la motivó a bailar en paños menores frente al Congreso de la Nación. Piensan que un culo desactiva el cerebro. Y para mí no es así. Para mí la causa que yo defiendo tampoco escuché hablarla a alguien. Me parece que si muestro el culo, al menos van a escuchar la causa por la que quiero ir al Congreso. Lamentablemente mi culo, llama la atención, es cuestión de juzgar. Lamentablemente hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la estrategia que yo elijo", había destacado Cinthia. ¿La votarían?