Va por todo: Nicole le reclama más de dos millones a Cubero y le embargó su sueldo en Vélez

Si bien el reclamo viene desde hace un año, todo se intensificó a partir del fuerte reclamo virtual de Micaela Viciconte. ¿Qué pasó? Si bien no la nombró, la flamante mamá de Luca Cubero acusó a Nicole Neumann - que dio positivo de coronavirus- de negligencia e irresponsable por haber escondido que tenía síntomas de COVID-19.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Sobre su salud, Nicole escribió: "Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada. Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

Lo cierto es que a partir de este escándalo, la panelista reactivó su disputa judicial con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Recordemos que luego de diez años de amor, en mayo de 2017 Nicole Neumann y Fabián Cubero le pusieron fin a su relación amorosa y desde entonces los malos entendidos entre ellos se convirtieron en moneda corriente.

De hecho, el año pasado la ex pareja firmó un acuerdo judicial para mostrar los rostros de sus hijas en las redes sociales, luego del proceso judicial que iniciaron en el que no permitían que ninguno de los dos publicara los rostros de sus niñas en las plataformas 2.0. Tras finalizar la disputa legal, tanto la modelo como el ex futbolista comparten imágenes de sus hijas de manera cotidiana.

Pero este no fue el único conflicto en el que estuvieron involucrados desde su separación. El abogado de la figura de Los 8 escalones del millón, Federico Fleitas, había adelantado el año pasado que el ídolo de Vélez tenía una deuda en concepto de alimentos de sus hijas de un año. De hecho, el letrado había afirmado que en octubre del año pasado se firmó "un acuerdo importante respecto a los bienes, a las medidas precautorias para poder mostrar a los hijos”.

En aquella oportunidad, sostuvo que estaba en conversación con los abogados de Cubero "porque hay una deuda alimentaria de su parte". "Ojalá que la podamos arreglar. Tiene una deuda alimentaria de más de un año”, aseguró, mientras detallaba que Cubero “el colegio lo paga”, pero que “hay una suma dineraria en concepto de alimentos” y hacía una aclaración. “Alimentos no es solamente los gastos en comida”, detalló.

La cifra que el deportista debería darle a Nicole para sus hijas asciende a 85 mil pesos por mes. Se trata de un acuerdo entre los abogados en la Justicia debido a que no salió el divorcio definitivo, porque falta que lo homologue el juez. Lo que resaltan del entorno de Cubero es que, acorde al convenio firmado, tiene que pagarles a sus hijas la escuela, la obra social, la comida, la vestimenta y la psicóloga a las nenas.

Según denuncia Nicole, el ex futbolista no estaría cumpliendo con su parte del acuerdo y le debe más de dos millones de pesos en concepto de cuota alimentaria. Sí bien se está haciendo cargo de la obra social y el colegio de las nenas, Nicole lo acusa de no pasarle el dinero correspondiente de la cuota desde el 2020. Sí se está haciendo cargo de otros gastos que estaban establecidos además de la cuota, como obra social y colegio.

Por dicha deuda hay un juicio con sentencia y fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por el mismo motivo además, ya estaría pedido el embargo de su sueldo al club Vélez Sarfield, donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales. Al parecer, Cubero no se habría presentado para regularizar la situación y el monto seguiría incrementándose ya que existen “multas diarias por no regularizar”.