Valentino, Icardi y la venganza contra Wanda: la dura reflexión de Nara y el guiño con su mamá

Una más y van. Después del duro live de Instagram en el que apuntó contra Wanda Nara y aseguró que sus hijos estaban "muy enojados" por su nueva vida en la Argentina, Mauro Icardi decidió llamarse a silencio y no le dedicó ningún posteo por el Día de la Madre a la mamá de sus hijas: Francesca e Isabella. El desplante de Valentino, los malabares de Wanda para explicar la bronca de sus hijos y el inesperado guiño de Nora Colosimo.

Hay que decirlo: todos los hijos de Wanda, salvo el mayor (Valentino) que nació en la Argentina, son italianos. Es por eso que los cinco hijos de la empresaria están acostumbrados a celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo y esa fue la justificación que Nara improvisó para explicar por qué no había recibido ningún mensaje de sus hijos, cuyas redes sociales se hicieron públicas a través de Icardi en la última semana.

"Feliz día para todas las mamás. No existe amor más incondicional. Por mis hijos doy mi vida como cualquier mamá", escribió la rubia en una historia en Instagram, al tiempo que con letra más chica sumó: "Aunque nosotros festejamos el Día de la Madre en Mayo, no quería dejar de saludar a las hermosas madres que me siguen".

Pese al posteo de la rubia y atento a la fecha que todos los años también se celebra en la Argentina, Valentino optó por compartir una historia para celebrar la victoria de un partido de fútbol y sigue sin seguir en Instagram a su propia mamá.

¿Qué hizo Icardi el año pasado? Difícil de analizar. Lo cierto es que el día anterior al festejo en nuestro país, fue la propia Wanda quien estalló e hizo público el affaire que su marido mantuvo con Eugenia "la China" Suárez en París. "Otra familia más que te cargaste por zorra", disparó en su momento, dando inicio al denominado "Icardi-Gate".

Es por eso que el año pasado, el delantero no le dedicó ningún mensaje en octubre por el Día de la Madre, aunque sí lo hizo tres días después, cuando intentaba una reconciliación contrarreloj con la madre de sus hijas. "Abrazame fuerte y no me sueltes nunca", le dedicó, e ilustró con una foto de la pareja en África.

En tanto, la empresaria parece haberse reconciliado con su madre, Nora; a quien dejó de seguir después de que participó de forma tácita del live de Icardi desde Estambul. Madre e hija no sólo volvieron a seguirse en redes, sino que además la empresaria le dedicó un emotivo posteo, antes de irse a celebrar su día junto a Zaira Nara a un exclusivo restó de zona Norte.

Horas antes, consultada por la prensa sobre su relación con Nora, Wanda esquivó: "Cada uno, obviamente, tiene su parecer. Yo soy sagitariana, que voy con la mía a muerte". "¿Por qué te dejó de seguir tu mamá?", indagó el cronista. "Bueno, no sé; se habrá confundido, supongo", cerró la empresaria.