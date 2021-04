Valeria Archimó quedó en medio de una picada y sufrió un accidente: "Inconscientes y asesinos"

Valeria Archimó se llevó un gran susto este martes, al sufrir un choque provocado por dos hombres que corrían una picada en plena Panamericana, a la altura de Vicente López. "Estoy bien. Fue un susto tremendo y un accidente fuerte. Iba por Panamericana y pasaron dos autos. Primero un auto de color gris apareció a las chapas por mi derecha y en eso apareció otro de color negro. ¡Estaban corriendo una picada!", le contó a BigBang.

La bailarina iba de camino a las grabaciones de Corte y Confección, reality al que se incorporó este mismo lunes en reemplazo de Miriam Lanzoni, cuando uno de estos irresponsables golpeó a un auto de color rojo que, producto del golpe, terminó impactando en el vehículo de Archimó. "El auto negro quiso pasar al gris y pasó por encima a otro de color rojo. Yo sentí o me pareció como que la rueda le pasó por encima", recordó la bailarina.

Y siguió: "Como no tuvo lugar para pasar, el auto negro embistió al rojo y éste hizo un trompo hacia dentro y me la dio a mí de frente. Así como me golpeó, me tiró contra el guardrail y mi auto comenzó a golpear hasta que en un momento paró. frenaron los autos, un señor me asistió, me ayudó a salir. Me gritaba ´¡salí del auto!´ y yo estaba como en un shock nervioso porque nunca había vivido un accidente tan fuerte. Fue un susto muy grande, no sabía qué iba a pasar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según le explicó a este sitio, un hombre bajó de su vehículo al ver el accidente y la socorrió. "El señor me sacó del auto y otra persona me ayudó a tranquilizarme. Después vino la seguridad de la autopista y sacaron el auto para afuera. Fue un impacto y un susto muy grande, nunca tuve uno igual. Mientras que las dos personas que corrían la picada siguieron de largo. Esto podría haber sido una tragedia", detalló.

El auto de Archimó fue chocado en la Panamericana.

La producción de LaFlia, a cargo del reality, decidieron darle el día de descanso a Valeria para que se reincorpore del shock emocional y fue reemplazada por su coach. "Voy a hacer una denuncia policial y ver si consigo el video del accidente. Pero hoy la verdad quedé mal, tengo que hacer la denuncia y ver si puedo conseguir ese video para identificarlos. Me encantaría identificarlos, porque son unos hijos de....inconscientes y asesinos", sentenció.

Archimó se reincorporará el miércoles a las grabaciones del programa: cabe resaltar que la emisión de hoy recién se verá la semana que viene. A través de sus historias de Instagram, la bailarina subió un video contando lo ocurrido: “Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de p... que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris".

Y sumó: "Yo iba a la grabación de Corte y Confección y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué. No tengo nada, no me pasó nada por suerte”. “¿A vos te parece? 12 y media del mediodía”. Junto al video, subió una foto de cómo quedó su auto tras el accidente.

La bailarina mostró cómo quedó su vehículo en redes sociales.

Valeria fue convocada a participar del certamen conducido por Andrea Politti para reemplazar a Miriam Lanzoni tras su positivo de Covid. “Nosotros tenemos un protocolo impecable y nos hisoparon a todos. El tema es que me dio positivo. Mirá que yo voy del laburo a mi casa y de mi casa al laburo. ¡Me recontra cuido! Pero en fin, esto es así”, había había contado la ex pareja de Alejandro Fantino.