Valeria Bertuccelli, Ricardo Darín y cómo está el vínculo después de la grave denuncia de la actriz

Desde su nacimiento en 2018, el colectivo Actrices Argentinas cobró gran notoriedad a partir de su lucha a favor del proyecto de Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Además, funcionó como motor y motivación para que Thelma Fardin se animara a denunciar penal y públicamente Juan Darthés por “violación” cuando ambos estaba protagonizando una gira por Nicaragua.

Pero a diferencia de Thelma, otras actrices no tuvieron la suerte de sentirse apoyadas por el colectivo en sus denuncias y decidieron dar un paso al costado. Precisamente, Florencia de la Ve, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas, Laura Novoa, Gloria Carrá y Romina Gaetani, entre otras, abandonaron la agrupación, molestas por la falta de “hermandad” y apoyo del grupo.

Pero si bien fue la participante del Bailando por un sueño la primera y única que se animó a romper el silencio y aseguró que al colectivo le faltaba “sororidad” a la hora de elegir los casos, el episodio que determinó la fractura de Actrices Argentinas fue otro.

A mediados de junio del año pasado, Valeria Bertuccelli se animó a hablar de la mala experiencia que vivió como compañera de Ricardo Darín durante su participación en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal. “Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato”, contó.

Y agregó: "Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas”. En aquella oportunidad, Bertuccelli habló de destratos, maltratos y de un falso rumor que corrió acerca de que se había enamorado del actor. “Trabajaba en situaciones muy tensas: con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo. Alguna vez escuché decir a alguien en la tele ‘ay, pero por unos grititos’ y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme”, explicó.

“Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos. Me ha pasado de estar en una escena muy difícil de hacer (…) donde tenía que caer al piso partida del llanto y a la mitad de eso él estaba al costado del escenario, en bambalinas por supuesto, la única que podía escucharlo era yo, puteando a los gritos. Obviamente eso atenta contra tu trabajo”, sostuvo

Durante una nota, Bertuccelli señaló que constantemente, a cada escena, se escuchaban insultos de Darín tras bambalinas. “Lo llamaba y le decía: ‘Ricardo yo no puedo trabajar así por favor no me lo hagas más’, y él me decía ‘estás loca, ¿qué te pasa? estás loca’. Al rato me mandaba un mensaje: ‘Perdoname, mañana hablamos’. Al otro día me pedía disculpas llorando“, contó.

Y agregó: “Desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función todo fue peor. Hasta que pasó esa última semana de la obra donde en una escena había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Él no me pidió disculpas por el empujón. Y yo pedí que en la próxima función hubiera alguien viendo porque si no, no me subía al escenario”.

Pero, durante las reuniones para hablar sobre esa situación puntual, la actriz se encontró con el mismo maltrato de parte de Darín: “Me llamó primero de la misma manera, diciéndome que yo estaba loca, y al otro día(…) tuvimos una charla donde me dio una explicación y me dijo que le cambiaron la plantilla y se resbaló, por eso había caído más fuerte sobre mí”.

La denuncia de Bertuccelli desató varias e innumerables reacciones, entre ellas fue la de Érica Rivas, quien la reemplazó en Escenas de la Vida Conyugal luego de su renuncia y que también habría recibido malos tratos por parte del actor, lo que la obligó también a abandonar la puesta al igual que su predecesora. Vale. Sos valiente…Tus palabras reparan", escribió Rivas.

A partir de ahí, Bertuccelli buscó el apoyo del Colectivo de Actrices Argentinas para ir contra el actor, al igual que como lo hicieron con Darthés. Sin embargo, Calu Rivero –quien también se vio apoyada en su denuncia contra el ex Simona- y Griselda Siciliani tomaron partido por el protagonista de Nueve Reinas, mientras que Rivas y María Valenzuela apoyaron los dichos de Valeria.

Esto terminó provocando la división del colectivo de Actrices Argentinas, con una nueva agrupación que lidera Laura Novoa, denominada Las Bolten en honor a Virginia Bolten, una feminista y sindicalista argentina que se dedicó a la lucha por la emancipación y la igualdad de los derechos.

En su momento, Darín no tardó en salir a defenderse, le pidió disculpas a la actriz, y señaló que "el movimiento femenino, la ley del aborto y el Ni Una Menos" contribuyen a "momentos de hipersensibilidad" en la sociedad. En esa línea, el actor remarcó: “Me han colocado en un grupo que es absolutamente indeseable. El de maltratadores, agresivos y violadores seriales”.

Lo cierto es que en medio de la presentación de La Odisea de los Giles, su nueva película, Darín le brindó una entrevista en las últimas horas a la revista Viva en la que le preguntaron cómo había terminado el tema Bertuccelli. "¿Terminó? Eso no se termina nunca, a mí me va a perseguir toda la vida. Cómo puedo decir que se terminó, si ni siquiera sé cuál es el tema”, explicó.

Y cerró: “Terminarse seguro que no. Es una nube que me va a seguir adonde vaya. ¿Si me senté a hablar con ella? No. Y no me arrepiento de haber hablado con los medios. No me arrepiento de nada. De nada. Igual, ahora tengo la cabeza ocupada en el estreno de la película. Estamos en la recta final, muy enfocados en eso”.