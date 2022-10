Valeria Gastaldi en BigBang: la canción para Juana Viale, el recuerdo su papá y su nueva vida en Miami

Tiene un timbre de voz reconocible, de esos que se distinguen fácilmente del resto. Sin embargo, escuchar a Valeria Gastaldi entonar la nueva cortina musical de “Almorzando con Juana”, renovado ciclo de los mediodías de Mirtha Legrand, a cargo de Juana Viale, fue una sorpresa incluso para ella misma.

(Gentileza Valeria Gastaldi)

“Se dio natural. Pero además de componerla, Juana me pidió que cantara yo la canción y fue un pedido súper lindo. Hoy estoy más enfocada en hacer música para series, instrumental y composiciones populares que me encanta. Y este es un himno de esperanza y valores positivos, que siempre falta en la tele. Un poco de esa vibra linda, de oxígeno”, admite a BigBang la cantante y autora de la nueva apertura.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

(Gentileza Valeria Gastaldi)

-Debe ser fuerte romper con la clásica cortina de un programa tan icónico como el de Mirtha Legrand.

-Sí, me parece súper fuerte que me hayan convocado. Además se dio de una manera muy natural. Diego Palacio (productor) me dice: a ver, probemos… Pero no era nada seguro. Y cuando Juana la escucha se súper motiva y empieza a dar sus opiniones y la canción gira para un lado espectacular. Diego también aportando, después Nacho (Viale)…

-¿No era algo que se venía conversando?

-No, no es que estábamos comiendo un asado y me dijeron. Fue algo más sorpresivo para todos. Y cuando las cosas son así, es súper lindo. Lo que queríamos con Juana es que fuera un himno y que represente su programa. Con todo un sello nuevo de ella, pero también manteniendo el sello de tantos años.

(Gentileza Valeria Gastaldi)

-Al mismo tiempo que anunciaba tu nombre en la apertura, Juana se emocionó.

-Sí, lo estaba viendo y me caían las lágrimas.

-Estará vinculado a estos últimos años difíciles para la familia…

-Sí, lo re sentí así. Me encanta que lo percibas también porque cuando ella dice: “se me cruzaron las emociones”, que todavía se me pone la piel de gallina, le vino… creo que se acordó de mi papá (Marcos Gastaldi). Creo que en todo momento cuando sintió la música lo sentía. Y no sé cómo siente la gente que está en otro plano, pero le hubiese dado mucha alegría que yo haya creado la cortina y la esté cantando en este programa. Yo vengo de escribir canciones para él (su último disco “Canciones para decir Adiós”) y es gracioso porque sigo súper conectada con ese sentimiento. Pero uno empieza a llevarse bien con eso o a adaptarse.

(Gentileza Valeria Gastaldi)

La entrevista con Valeria -que esperó el momento oportuno de la llegada de sus hijos del colegio- es desde Miami: destino que hoy es su nuevo hogar. “Estamos acá desde enero. Hace tiempo veníamos con ganas de mudarnos y trabajar acá. En realidad, mi marido ya venía trabajando en diferentes países y era un buen momento para expandirse. También para mí, que ya había vivido en Estados Unidos y siempre había querido volver. Coincidieron varias cosas, nos llevó un tiempo instalarnos, pero lo logramos”, cuenta a Bigbang.

-¿Musicalmente ves más oportunidades allá?

-Sí, yo vengo escribiendo hace rato canciones para otros artistas y proyectos de tele, series, enfocada en hacer música instrumental y es un buen punto para trabajar con varios países. Está resonando mucho la música latina y es un buen lugar donde se juntan diferentes estilos y pasa muchísima gente. Hoy estoy con reuniones con managers, cuando sus artistas están creando sus discos desde cero y aportando desde ese lugar. Bastante enfocada en mi parte autora y compositora musical, aunque siempre creando algo que probablemente se convierta en un próximo disco, eso no lo dejo nunca.

(Gentileza Valeria Gastaldi)

-¿Fue difícil tomar la decisión de irte?

-La verdad que nos tomamos varios años, no fue de un día para el otro porque no es fácil cuando te movés con toda una familia.

(Gentileza Valeria Gastaldi)

-¿La etapa Bandana quedó cerrada con candado, después de la última vuelta?

-Bandana nunca se puede cerrar con candado porque hay un amor enorme. Lourdes me escribió cuando vio lo de la canción y siempre nos acompañamos. Yo hoy estoy acá y ellas allá, que siguen defendiendo el nombre y lo hacen muy bien. Pero siempre volvemos nosotras. No te digo rutina de Bandana porque ya estamos en otros lugares, pero siempre es lindo reencontrarse y hacer algo.