Ezequiel Cwirkaluk, alias El Polaco, sabe cómo conquistar al sexo opuesto. Solo basta con echar un vistazo a su larga lista de mujeres a la que fue vinculado sentimentalmente para darse cuenta de que el cantante de cumbia tiene un magnetismo natural.

Entre ellas, claro está, se destacó siempre su ex partenaire en el Bailando por un sueño: Barby Silenzi, quien supo llegar al corazón del artista a base de sensuales movimientos. El “amor” entre ambos nació cuando comenzaron a participar juntos hace tres años en Showmtch.

En aquella oportunidad, Barby y El Polaco se quedaban practicando hasta altas horas de la noche solos, dándole descanso a su coach. Salían a cenar juntos y se movían como una pareja moderna y consolidada. Pese a que siempre prefirieron no formalizar la relación.

En 2017, el romance entre el cantante de cumbia y Silvina Luna los separó. Y es que una vez logrado el segundo puesto en el Bailando 2016, El Polaco se fue a Villa Carlos Paz, donde conoció y se puso de novio con Luna. La modelo, teniendo en cuenta los rumores que surgieron entre el cantante y la bailarina, se opuso a que vuelvan a ser equipo ese año.

Algo que –ya separado de Luna- se repitió este año cuando El Polaco aceptó la propuesta de LaFlia para volver al certamen de baile de la mano de su partenaire, Noelia Marzol. En esta oportunidad, el músico se defendió y aclaró que la idea de dejar de lado a Barby fue de la producción.

"Esta vez no acoté, no pedí, no opiné para que no hayan malos entendidos... Todo lo eligió la producción, coach y compañera, yo bailo (hago el intento jaja). Voy a dar lo mejor para cumplir el sueño y divertirme", sostuvo en un descargo que hizo en las redes sociales.

Pero, al parecer, la relación entre ambos no está marchita ni mucho menos, o así lo hizo saber la ex de El Polaco, Valeria Aquino, a través de una fuerte acusación que hizo en las redes. La mamá de Alma (5) –la hija en común que tiene con el cantante- explotó de furia al enterarse que su pequeña hija fue testigo previlejado de la reconciliación de su papá y la bailarina.

“Me acabo de enterar por mi hija lo que hiciste durante tres días. Sos una mamá y deberías dar el ejemplo de no acostarte en pelotas frente a mi hija. Y encima enviarla a su habitación. Sos un desastre flaca, te quiero lejos de mi hija”, le escribió furiosa Aquino a Barby, a través de Twitter debido a que la bailarina la “bloqueó” en Instagram.

Me acabo de enterar por mi hija lo que hiciste durante tres días. Sos una mamá y deberías dar el ejemplo de no acostarte en pelotas frente a mi hija. Y encima enviarla a su habitación. Sos un desastre flaca, te quiero lejos de mi hija — ♡ (@ValeriaRAquino) July 11, 2019

Y siguió: “Ya no me importa la opinión de nadie. Me cansé de que tantas como esta señorita hagan lo que quieran frente a los ojos de una niña de cinco años. ¡Es mi hija y yo la cuido! Y pido nada más que respeto, con una nena de por medio. ¿Tanto les cuesta?”.

El Polaco y Barby Silenzi se mostraron una vez más juntos y reconciliados el último fin de semana largo, después de que la bailarina asegurara que el cantante la había “decepcionado”. La mamá de Elena acompañó al referente de la movida tropical sobre el escenario en pleno recital.

Y al parecer –según cuenta Aquino- todo siguió en la casa de El Polaco, con Elena y Alma como testigos.