Valeria Lynch echó a la hija de Cau Bornes de su casa: “La largó a la calle con una valija”

Hace unos años, la relación de amor de Valeria Lynch y el brasileño Cau Bornes llegó a su fin en medio de un escándalo. A eso se le sumó la historia de amor que la cantante comenzó a construir con Mariano Martínez, guitarrista de Ataque 77. Pero más allá de eso, había quedado un nexo de amor entre ella y su ex y era Taís, la hija del brasileño y la fallecida Tamara Castro, que se había quedado a vivir con Valeria. Pero esa relación también llegó a su fin de manera intempestiva. Valeria la echó de su casa.

A pesar de que la autora de Como una loba cuidó a la pequeña desde los 5 años, cuando su mamá perdió la vida en diciembre de 2006 hasta ahora que tiene 21 años, la relación se quebró tras varios cruces. Primero fue la separación con Cau, en 2019. Después el romance con Martínez. Y la joven quedó en el medio y compartiendo techo con la ex de su padre y con la nueva pareja de ella. Un desastre que explotaría en pocos meses.

Es así que la vida de Taís cambió de golpe. Por eso, dejó la casa de Lynch y Martínez y volvió a vivir con su padre. Ahora se instaló en el departamento que el brasilero tiene en Olivos y volvieron a fortalecer su relación padre e hija. Pero también dejaron en evidencia el pésimo comportamiento de Lynch, quien no dudo en dejar en la calle a la joven por una serie de peleas relacionadas con la convivencia.

Lo llamativo es que en abril de 2022, Valeria había hablado de Taís de manera muy amorosa durante una entrevista. “Ya está teniendo su independencia y yo la estoy incitando a que la tenga, pero no en el sentido de decirle: ‘Andate, quiero que te vayas. Porque mi casa va a estar siempre abierta para ella, para mis hijos y para todos”, declaró sobre la hija de su ex.

Y sumó: “Yo creo que el amor tiene que ver con otra cosa. La relación padre e hijo, tiene que ver con lo que uno elige y con lo que puede elegir también. Acá no hay ningún vínculo de sangre y, sin embargo, hay un vínculo muy fuerte. La realidad es que en este momento, ella es una adulta y lo que yo estoy tratando es primero terminar con mis prejuicios y soltar. Decirle: ‘Bueno, Tais, tenés que buscarte un lugar, yo te ayudo, voy a estar con vos siempre’. Nos peleamos bastante y ella me dice: ‘Ay, ma, ¿cómo me decís eso? ¡Me estás echando! Y yo le digo que no la estoy echando, que le estoy dando la libertad de que ella pueda crecer”.

Finalmente, Valeria echó a la joven de su casa. Y hoy, en Socios del espectáculo, Cau rompió el silencio y afirmó: “Hace un año y medio se fue de la casa y se vino a vivir conmigo. Mariano (Martínez, pareja de Valeria) tenía un problema de Covid y Tais le pedía que se ponga el barbijo, y ella le dijo ‘Nena, si no te gusta, andate’”.

Y continuó: “Yo tengo palabras de agradecimiento desde que Tais tiene 5 años, cuando ella le dijo a Valeria ‘¿querés ser mi mamá?’ y ella le contestó que era la hija que nunca tuvo. ¿Y ahora la bloqueó? ‘Si no te gusta andate’, le dijo ella. ¡Es una madre de marketing! No hay nada peor que engañar el corazón de una hija lastimada”.

En otro punto de sus declaraciones, Bornes declaró: “La primaria la pagué yo, la secundaria ella y la facultad yo. Cuando una persona pierde el cartel que ya no tiene, el que tiene más en una pareja pone más. Yo compré una camioneta en Brasil y el 08 lo firmó ella. La amé profundamente, y no sé si ella me amó, ella solo ama por intereses. Cuando empezó la pandemia, ella se fue del país con su pareja, se fue a Punta del Este, ¿por qué no buscan en Migraciones?”.

Por último, dijo sobre el estado actual de su hija: “Tais no es que eligió estar con ella, lo hizo por la pandemia. Ahora Tais está bien, ya no la extraña a Valeria. Está feliz en su cuarto en su casa. Ella la largó con una valija y las otras cosas quedaron ahí, tuvimos que ir a comprar ropa de invierno”.