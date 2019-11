Valeria Lynch se cambió el apellido para parecerse a Madonna: "Llegó la hora de reinventarme"

La popular cantante Valeria Lynch anunció un giro drástico en su carrera. Muchos podrían pensar que se trata de un fake, de un error, aunque ella misma salió a aclarar a qué se debía el curioso cambio que llamó la atención de miles de seguidores en las redes sociales. Desde anoche, la cantautora que popularizó el “qué ganas de no verte nunca más” ahora se llama Valeria “Ninch”. Sin L y sin Y.

El tema despertó interés rápidamente. Autora de “Me das cada día más”, en las últimas horas cambió su nombre de cara a una nueva etapa musical. Lo cierto es que el cambio resultó más que llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta que tiene más de 40 años de carrera y decenas de discos editados.

Pero fue ella misma la que aclaró, también en Twitter, por qué se cambió el apellido: “Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y quiero ir por más. Si lo hizo Madonna por qué no lo puedo hacer yo”. “A partir de ahora soy #ValeriaNinch #MuchoRock”, escribió luego en las redes.

Ya con nuevo nombre, Valeria Ninch se presentará el próximo 21 de diciembre en La Trastienda, con un show más rockero. Antes, Valeria presentará canciones de su disco más reciente, Rompecabezas, que terminó de grabar este año, y que si bien son canciones viejas de su autoría, les dio una impronta rockera. En el álbum canta con Beto Cuevas, Rubén Rada, Fabiana Cantilo, Ale Sergi y Mariano Martínez, de Ataque 77, con quien incluso llegó a haber rumores de un romance.

Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock pic.twitter.com/lWVhtNGKF6