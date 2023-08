“Vas a quedar como gato”: el día que Nazarena se calzó “un enterito de jean" para conocer a Luis Miguel

Que el sistema patriarcal donde vivimos insertos mujeres y hombres en este país (y en el mundo) nos condiciona, es completamente cierto. Lo que tal vez nunca nos dimos cuenta es de que nos hace perder oportunidades que sólo nos pasan una vez en la vida: esto le ocurrió, al menos, a Nazarena Vélez hace 25 años con Luis Miguel. Le contó de “pe a pa” todo a “las Angelitas”, con una Yanina Latorre que la miraba desconcertada… ¿de la envidia?

A sus 23 años, la actriz tuvo la oportunidad de pernoctar y vivir una noche de romantiqueo con el cantante más sexy de boleros pero se “comió los mocos”. La mamá de Barbie Pucheta contó: “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan”, lo que no la dejó reaccionar.

La historia empezó cuando una amiga de Nazarena la contactó para decirle que “necesitaba cinco o seis chicas diosas”. Ni lerda ni perezosa, Nazarena se calzó “un enterito de jean, una remera y zapatillas” para ver al Rey Sol, ante las advertencias de algunos que le decían: “Vas a quedar como gato”. Ella contestaba de manera determinante, “no me importa”. Cuando llegó “ya había chicas bomba”, según contó y encontró a Luismi en una situación verdaderamente de cuento de hadas: estaba vestido con un pantalón de traje y una remera blanca. Era post show y habría necesitado relajarse. La rubia cuenta que tenía un perfume extraordinario y no… no se acuerda cuál era.

Inquietas, intrigadas y caprichosas, “las Angelitas” insistían en dudar de la veracidad de los dichos de Vélez pero ella insistió en que tenía 23 años y en esa época estaba muy condicionada como para tener un “touch and go” con el cantante. Además reconoció que tuvo sexo "con cada boludo...", que no le importaría reconocer una noche de mimitos con el mexicano. Para que no queden dudas y metiendo un poco el dedo en la llaga, Fernanda Iglesias la pinchó: “¿Cuándo cambiaste el chip?”. Ella contestó: “Después de fracasar con Agostini”, tras mencionar ese apellido corrió un silencio de tumba.

Para remontar, Latorre siguió con el cuestionario, Nazarena contó que en un momento fue al baño y cuando volvió ya no había nadie. ¡Qué momentazo! Pero nuestra Nazarena de 23 años no tenía las herramientas suficientes como para hacer frente a la situación porque, según contó, le ofreció quedarse en el Sheraton, pero ella decidió rechazarlo porque estaba “en modo fan”. Reflexionando con sus 49 años totalmente empoderada y segura, Nazarena reconoció que si la propuesta de Luis Miguel le llega en estos días, la respuesta sería otra: “¿Hoy sabés cómo le doy?”, contó e hizo descuajeringar a todo el staff de “LAM”.

2006: Nazarena Vélez decide dejar a Daniel Agostini

"A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte”, reconoció Nazarena Vélez. El motivo de la ruptura lo confesó 18 años después a Ángel de Brito. Al parecer al cantante de cumbia no le gustaba nada que la modelo tenga cabida en la vida pública y dudaba permanentemente de su fidelidad.

Así lo expuso: "No lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas y a él no le gustaba que yo trabajara y me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), empecé a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustaba”. Machirulo: ¿Sí o no?