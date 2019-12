"Decile a tu novia que cierre el c...": Claudio Caniggia habría echado del Faena a Alexander y Charlotte

Durante la segunda mitad del 2019, el conflicto derivado de la separación de Claudio Caniggia y Mariana Nannis dividió las lealtades de sus hijos. Axel, el mayor, decidió apoyar a su padre, mientras que Alexander eligió el lado de su madre y su hermana Charlotte quiso mantener la neutralidad.

A pesar de la tensión, Caniggia y los mellizos Alex y Charlotte continuaban viviendo en el mismo lugar: el Hotel Faena. Sin embargo, en las últimas horas se habría desatado un quiebre definitivo y ambos habrían sido echados por su padre. Así, en su programa radial El Espectador, el periodista Ángel de Brito señaló que "Alex se fue a lo de la suegra y Charlotte a lo del novio".

Claudio Caniggia echó a sus hijos del departamento del FAENA. Alexander se fue a vivir a lo de su novia y Charlotte a lo de Robert, su novio. En las próximas horas Sofía Bonelli realizará una denuncia.#ElEspectador#CNNRadioArgentina

La razón tendría que ver con una fuerte pelea entre Sofía Bonelli, pareja de Claudio Caniggia, y Macarena Herrera, novia de Alex. "Me increpó con su auto y me amenazó con llevarme puesta", relató Bonelli a Teleshow. "Me agredió verbalmente, intentó pisarme con el auto, me amenazó.

"Es una chica que me atacó varias veces. Esta vez voy a tomar acciones legales porque corrí riesgo", agregó relatando que su rivalidad con Herrera nace de la amistad de la joven con Nannis.

El episodio desató una discusión entre Caniggia y sus hijos -aunque Bonelli aclaró que Charlotte "no tiene nada que ver con las agresiones de esta chica"- que fue reproducida en parte en Pamela a la tarde.

En el registro, puede oírse al ex futbolista subrayando que él es el dueño del departamento en el que viven. "No es así. El departamento es mío. Andate de acá, rata inmunda", le retruca Alex. "Decile a tu novia que cierre el culo", responde Claudio. "Mirá lo que parecés, todo sudado. Sos un desastre, pelotudo", estalla su hijo.

"Es imposible"

Sin embargo, el abogado de los hermanos Alejandro Cipolla, desmintió la información a Teleshow agregando que no es el ex futbolista quien paga el alojamiento, por lo cual "sería imposible" que los eche.

Además, aseguró que aunque residen en el mismo hotel, ambos no tienen contacto con su padre. Lo cierto es que al menos hasta el martes a la tarde, Alex continuaba en el Faena y subió a sus stories de Instagram una imagen en uno de los jardines del hotel. Su hermana, mientras tanto, se fotografió en uno de los baños del establecimiento.

Charlotte, por su parte, había firmado contrato para sumarse a una obra teatral junto a Flor de la V en el verano marplatense pero luego cambió de idea y renunció. "Creo que en estos momentos es más importante estar con mi familia, con mi mamá. La oferta estaba buena, pero la plata será para otra ocasión. No importa", explicó.