¿Vendió humo? Wanda le pidió a Joaquín, el nene pastelero, que le hiciera una torta pero nunca le respondió

La historia de Joaquín Nahuel conmovió a Argentina. El nene de 10 años sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo tras un accidente doméstico y sueña con someterse a una cirugía para que le coloquen expansores debajo de la piel. Como es muy costosa, el pequeño comenzó a vender tortas hechas por el mismo. Por eso se volvió famoso en las redes sociales.

Con miles de seguidores en sus cuentas, fue entrevistado en varios programas de televisión y pudo sacarse fotos con sus ídolos: Damián Betular y Carlitos Tévez. También les regaló una torta a los jugadores de Boca, club del que es un verdadero fanático.

Así se convirtió en “el nene de las tortas”. Pero no todas fueron buenas. Es que tras su participación en C5N, el ex cómico Alfredo Casero utilizó su cuenta de Twitter y a los miles de trolls macristas que lo siguen para hacerle cyberbulling al nene de 10 años. Después de citar un tuit de Joaquín, Casero escribió: “Anda a cagar”. A partir de ese momento, el chiquito recibió cientos de miles de mensajes cargados de odio en el que se burlaban de sus tortas y de sus cicatrices.

Por supuesto, la madre cerró todas sus cuentas porque el chiquito la estaba pasando muy mal. Pero eso solo duró 24 horas, por pedido de Joaquín, reabrieron sus cuentas en Twitter y en Instagram. En un video, el pastelerito dijo: “Decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante”.

Y cerró: “Le quiero dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que yo soy fuerte y ustedes también lo son y que una discapacidad no nos hace ni menos ni más”.

Sus palabras fueron replicadas por cientos de usuarios y también en programas de radio y de televisión. Joaquín recibió muchos más mensajes de apoyo tanto de anónimos como de celebridades. Una de ellas fue Wanda Nara quien, emocionada, escribió en sus historias de Instagram: “Me encantaría que puedas hacer la torta de cumple de mi hijo en Argentina, sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podes cumplir tus sueños, podés lograr todo lo que soñas y más", escribió la empresaria.

Pasaron dos semanas desde aquel mensaje. Wanda llegó al país, presentó su marca de cosméticos, grabó un comercial por un contrato en dólares y se encuentra negociando un nuevo proyecto televisivo a cambio de una fortuna. Y el último sábado festejó el cumpleaños de su hijo Constantino.

Tal como se pudo ver las redes sociales de la (¿ex?) esposa de Mauro Icardi, la temática de la fiesta fue Mario Bros. La celebración fue en Santa Bárbara y hubo pileta, juegos inflables y diferentes tipos de actividades. También hubo tortas y diversos dulces con Super Mario.

La gran pregunta fue: ¿Wanda le compró la torta a Joaquín? La respuesta es triste y simple: No. Muchos usuarios de Instagram le consultaron a Nara por la torta del pequeño pastelero. Pero nunca respondió. Aunque sí lo hizo el nene en uno de los comentarios en las fotos de la empresaria: "No me contestó nada Wanda Nara, por eso no hice nada". Al parecer, Wanda le mintió. Una pena.