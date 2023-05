Venganza en pocos versos: la canción que le dedicará la China Suárez a Rusherking

A un poco más de un mes de que Rusherking y Eugenia “China” Suárez confirmaran su ruptura luego de un año en pareja, todavía quedan restos de amor que, entre líneas, lo hacen notar en sus redes sociales. Después de dar por terminado el vínculo, ambos tuvieron sus días en los cuales con una frase o una canción, demostraban su sentir luego de romper. Pero ahora, fueron más allá: se escribieron una canción de despedida.

Luego de un fuerte rumor de pareja, en mediados de mayo el cantante y la actriz confirmaron que estaban juntos. El puntapié inicial, fue que se difundió un video en donde se los vio a los dos juntos por primera vez, a los besos en el festejo después de la ceremonia de los Martín Fierro.

A partir de ahí, comenzó un camino lleno de amor y sin crisis. Viajes, convivencia, días familiares en los que él compartía con los hijos de ella, la China se hacía presente en sus shows y él hasta fue un gran impulso en su carrera como cantante. De hecho, su primera canción llamada “Lo que dicen de mí”, a raíz del episodio vivido con Mauro Icardi y su interna con Wanda Nara, lo lanzó estando ya en pareja con él.

Lo que era un romance consolidado, se afirmó aún más cuando el 21 de marzo, ambos estrenaron una canción juntos llamada “Hipnotizados”, lo cual hacía referencia a su amor. Sin ir más lejos, en el videoclip actuaron como si estuviesen en su propio casamiento, a punto de dar el sí.

Pero, todo fue una película, porque el siete de abril, Rusherking confirmó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram la ruptura de la pareja. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí… Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

En la misma línea, la China, publicó un posteo que al tiempo eliminó, en el cual decía: “Que una relación por la cual apostaba todo, no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Y a pesar de que nunca más se mostraron juntos y hasta eliminaron todas las fotos y publicaciones que tenían el uno con lo otro, el no estar más juntos no hizo que se haya terminado el amor. Al contrario, día a día demuestran cuánto se extrañan.

Hace dos semanas, Rusherking subió un video diciendo que pronto lanzará una canción con una letra específica que habla de amor y dolor. “El cielo nos vio cuando te prometí que te iba a cuidar, que te iba a ser feliz, y ahora no puedo hacerlo. No puedo jurar que moriría por ti, si pienso en volver yo voy a estar aquí, aguantando este infierno. Mami entende que yo no soy perfecto, mi vida no es vida si no te tengo y no deja de doler, no sé qué más hacer. Te amé como a nadie, te quise como nadie, como vos no hay más nadie”, comenta una de las estrofas.

Y ahora, quien retrucó la apuesta fue la ex Casi Ángeles, que mediante una publicación avisó que el 24/5, la misma fecha en la que un año atrás confirmaba su romance con el cantante de trap, lanzará una canción llamada “Desaniversario”, haciendo hincapié en la falsa boda que tuvieron hace tan sólo dos meses.

En la misma, Eugenia optó por realizar un video compacto con distintos clips de momentos que pasaron juntos en su año de relación. Sin mostrar la cara de él, se la ve a ella en diferentes momentos que pasaron juntos. De hecho, en uno de ellos muestra un plato de comida que decía “I love you”, que le había hecho él a ella.

La canción en cuestión que saldrá en unas horas, compuesta por ella, dice: “Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días, sin darme cuenta que, solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía. Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este desaniversario".