Ventura, el "Chiqui" Legrand de APTRA: la rosca detrás de sus tres "renuncias indeclinables"

"Luis Ventura llegó al estudio diciendo que quiere renunciar a APTRA, que está harto, que cada vez que llegan los Martín Fierro él no puede más". Con estas palabras Karina Mazzocco, compañera de Luis en América TV, instaló una vez más que el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas quiere dar un paso al costado y abandonar la entidad con la que viene de cerrar un cuestionado y misterioso acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación.

Claro está, no es la primera vez que Luis intenta dar un paso al costado y, de hecho, siempre amaga con renunciar cuando están por llegar los Martin Fierro a la televisión. La primera vez que el periodista intentó quitarse de encima la organización de los premios más famosos de la pantalla chica local fue en 2018, año en el que hackearon la cuenta de APTRA. ¿Lo llamativo de todo esto? El sitio oficial de la entidad sigue "en construcción" tras cinco años de aquel ataque cibernético.

En aquella oportunidad, los atacantes se refirieron a la ausencia de Mirtha Legrand en la terna en el rubro de Labor en Conducción Femenina y pidieron la renuncia de Ventura. "Este personaje no puede estar más a cargo de APTRA. Renunciá Ventura, por el bien de la asociación. A los ídolos se los respeta", se podía leer en la home de la web.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Acompañando aquellas palabras, se podía ver una foto de Mirtha Legrand junto a Luis Ventura, en clara referencia a la polémica que había estallado por aquel año, en relación a La Chiqui y a una suerte de “jubilación” de los premios. Algo que no sucedió, ya que la diva sigue participante de la ceremonia. Cabe recordar que las nominadas en el rubro Labor en Conducción Femenina en 2018 fueron: Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Verónica Lozano.

Por aquel entonces, furioso por el ataque que recibió la página oficial de APTRA, Ventura descargó su bronca en su cuenta de Twitter, donde daba a entender que existía una campaña en su contra y amenazaba con dejar el cargo. "Hay gente que no se banca que a APTRA le vaya bien y ya no saben qué hacer para desestabilizarla. Otro atentado contra el Martín Fierro. Hoy a la 1.48 nos hackearon la página. ¡Qué feo!", escribió.

Y más tarde, aquel año, muchos en las redes sociales se sorprendieron al ver que el defensor de cirujanos polémicos, decidía renunciar a su cargo una vez que finalizaran los Martín Fierro de Radio 2018, los cuales se emitieron por aquel entonces por la señal de Net TV el 25 de noviembre. "Mientras manejo solo hacia Luján, y de manera inconsulta e irrevocable, después de la entrega de los próximos Martín Fierro de Radio presentaré mi renuncia…si vuelta atrás", había anunciado.

Y ¡Spoiler! Nunca cumplió aquel anuncio. Consultado en ese momento por BigBang, Ventura había asegurado por entonces que no le “hackearon” la red social y que estaba decidido a renunciar a la presidencia de APTRA. “Se me fueron las ganas, nada especial. Son cosas que se hacen cuando uno está motivado, y yo ya no lo estoy. Le agradezco al medio en general, a mis colegas, a la gente, a los compañeros de directivas. Ya no tengo más ganas”, había dicho.

El segundo intento de renuncia por parte de Ventura ocurrió en octubre del año pasado, luego de que los premios tuvieran que ser suspendidos durante un largo período a causa de la pandemia del coronavirus. Sino, seguramente hubiera amenazado con renunciar un par de veces más. Fue a comienzos de aquel mes del 2022 que circularon versiones sobre la supuesta renuncia de Ventura a su cargo de presidente de APTRA.

Aquellos rumores se sucedieron luego de que se diera a conocer la lista nominados al Martín Fierro de Cable correspondiente a la temporada 2021. La ceremonia estuvo programada para el jueves 20 de octubre en el complejo Parque Norte y al igual que el año 2021 y fue conducida por Carolina Pampita Ardohain y Joaquín Pollo Álvarez. "No estoy atendiendo el teléfono, quiero que me entiendan", decía el periodista al ser consultado sobre el nuevo amague de renuncia.

Y sumaba: "Me parece que no corresponde que me ponga a hablar hoy como estoy. Vengo de un sprint donde hay un Martín Fierro de Radio, tengo un club como Victoriano Arenas que está peleando el descenso y mañana tiene un partido decisivo. Tengo a mi hijo con 14 días de fiebre, internado los últimos nueve, pasándola mal, desdoblándome para estar de guardia y cumpliendo como corresponde, que debo estar”.

Después, como dando a entender que la versión de la renuncia era cierta y que surgió de la señal en la que trabaja, sumó: "No sé cómo expresarlo, a lo mejor lo hago de la manera más brutal, pero yo no quiero que salga la bestia y hay veces que se me escapa. Frente a situaciones muy estresantes... Uno espera una cosa y se da otra. Y que uno no encuentra explicaciones, muchas veces, me hace patear...".

Lo cierto es que en aquella oportunidad tampoco se alejó del cargo al que asumió en 2015. Recordemos que con 33 votos obtenidos por su lista, Ventura se convirtió hace ocho años en el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. EL segundo lugar había sido para Jorge Lafauci con 26 votos. Carlos Sciacaluga, el presidente de los últimos años, obtuvo 22 votos.

Finalmente, la tercera vez que el periodista decidió "renunciar" a su lugar de privilegio en APTRA ocurrió horas atrás, cuando Mazzocco lo anunció al aire. Algo por demás llamativo si se tiene en cuenta que el domingo se llevarán a cabo los premios y que Ventura viene de firmar un convenio para el desarrollo de "cursos de capacitación" y "prácticas profesionalizantes" con el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Como frutilla del postre, Pilar Smtih y Dani Ambrosino dieron a conocer su interés por asumir la autoridad de la a Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Incluso, publicaron un video en donde periodistas apoyaban públicamente a la "Lista dorada". “Quiero dar mi apoyo a la lista de Pilar Smith y Dani Ambrosino, lista 163 (…) si Luis decide irse de APTRA (…) les doy mi apoyo”, dijo, por ejemplo, Adrián Pallares.

Frente a esto, Pilar Smith sentenció. “Con Dani, insisto, no hemos todavía decidida la fórmula, es una idea de Luis Ventura, nosotros todavía no hemos contestado, tenemos mucho trabajo, la idea es que Luis continúe, nosotros queremos la reelección de Luis Ventura, somos venturistas desde la primera hora, pero Luis dice que no va a seguir (…) no es la idea nuestra continuar solos por que sí”