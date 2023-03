"Veo psiquiatras y estoy medicada": Karina habló del bullying que sufrió y de cómo trata de superarlo

La cantante Karina Jésica Tejeda, mejor conocida como "La Princesita", reveló en una entrevista reciente cómo hizo para salir adelante luego de haber sufrido discriminación y bulliying en las redes sociales. "Ya no me lastima, pero tuve un proceso muy largo", detalló.

"De grande me pasó lo del hate, que me digan ‘gorda de mierda’ hasta en los medios, cuando yo estaba en pareja con alguien muy importante. ‘¿Cómo se fijó en esta?’ Todo en base a mi cuerpo. Gente de la tele que los enfrenté a todos ya. Lloré mucho y me quería morir de tristeza, no me quería matar, me quería morir de tristeza", reveló la cantante en diálogo con Luzu TV.

La cantante hizo referencia a cuando estaba en pareja con el futbolista Sergio "Kun" Agüero. En esos años donde alcanzó su mayor popularidad, también pasó muchas adversidades. "Sufrí mucho, me aislaba, empecé a temblar cada vez que yo me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca, y encima ver en televisión que me trataban de puta, así con esa palabra, de grasa, y de gorda, y por cantar cumbia", confesó la Princesita.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La ex jurado de Cantando por un Sueño aseguró que todo ese proceso de exposición la dejó muy mal. "Me destruyó, y vos ante la destrucción, las adversidades y todo lo que pasa en tu vida tenés dos caminos, o hundirte o salir a flote. A mí siento que me tiró al agua y llegué al piso y salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más", afirmó Karina. La artista reconoció que todo este cuadro la sumergió en una profunda represión. "La arrastré hasta hace poco, porque hay cosas que lo rozan y son cosas que no curaste, que no sanaste y te lleva a la depresión", identificó.

"Ahora sí estoy haciendo terapia, psicólogo, psiquiatra, medicada, y le perdí un poco el miedo a esto de decir que estoy medicada. Porque vos decís que si vas al psiquiatra es porque estás loco, y la verdad que no, porque me ayudó a empezar a dormir porque había muchos días que no dormía, y los ataques de ansiedad bajaron", relató en la entrevista que le hicieron. La cantante recordó en particular un "ataque de pánico" que vivió en aquellas jornadas, algo que nunca en su vida había tenido. "Fue horrible, porque pensé que me agarraba un ACV y pensé que me moría", contó.

"Es terrible, aparte una persona como yo, que tuvo una vida medio de mierda y siempre creí que podía con todo, que soy re pensante, y no lo podía controlar", expresó Karina. "Pero de repente el cuerpo te va avisando la cabeza te dice ‘basta’ y tenés que ocuparte y se soluciona, si le ponés ganas", indicó.

La revelaciones de la Princesita no estuvieron muy alejadas a las declaraciones que brindó a LAM hace algunos meses, en otra entrevista que dio cuando cumplió 37 años. Allí alertó sobre el abordaje de los conflictos psicológicos y la necesidad de atenderlos a tiempo.

"Si vos tenés algo y no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás te puede llevar a una gran depresión", explicó Karina en aquella oportunidad. "Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro, más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así'", agregó.

Previamente, en diciembre del año pasado, a través de algunas historias en las redes sociales, comenzó a mostrar que no la estaba pasando bien. "Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar", prometía. Luego profundizó más sobre lo que pasaba, en otras publicaciones que hizo más adelante. "Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", opinó, para luego dejar otro mensaje sin destinatario cierto: "Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto".

Con el tiempo se fueron entendiendo otros problemas que se habían presentado en su vida. Juicios de sus socios y empleados, enojos con sus músicos y tener que salir de gira todos los fines de semana sólo para recuperarse de todos esos gastos."Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta", había dicho en aquel entonces.