Verónica Monti, la ex de Denis, dijo que un "famoso empresario" le ofreció $800 mil a cambio de sexo

La vida de Verónica Monti cambió de la noche a la mañana a raíz del accidente que sufrió su por entonces pareja, Sergio Denis, el lunes 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, cuando cayó al foso durante un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA), para sus afiliadas, por el Día de la Mujer.

Desde aquel momento, el cantante permanece internado en estado de coma y es “asistido con el esquema de cuidados y tratamiento interdisciplinario según corresponde a su estado de salud actual" en la Clínica Alcla.

Verónica, por otro lado, reveló semanas atrás que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida: no tiene trabajo, ni dinero, el padre de sus dos hijos Franca y Salvador no le pasa dinero, y que fue desalojada del departamento en el que vive.

En ese sentido y sin ningún tipo de cuidado, la ex pareja de Denis reveló que pensó en quitarse la vida a causa de sus problemas económicos. "Si no fuese por los chicos me pego un tiro. Son todo para mí y me doy cuenta que estoy sola en el mundo con ellos. No logré conseguir trabajo ni que el padre (de sus hijos) pase lo que me debe que son 50 mil pesos. Los vio él, su familia y no empatizan con la situación. La justicia de menores se me ríe en la cara”, había dicho.

Lo cierto es que, a raíz de su desesperación financiera, Verónica dijo que un “famoso empresario”, del cual por ahora no quiere mencionar para no entorpecer la causa, le ofreció la suma de 800 mil pesos a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Así lo detallaron este lunes en Confrontados, donde señalaron que la cusa está en manos del abogado Diego Storto.

El mediático letrado, abogado de la familia Menem, le contó al periodista Carlos Monti, panelista del ciclo de El Nueve, que “jurídicamente es un caso que sembraría jurisprudencia” para esta clase de ofrecimientos sexuales. “Verónica recibió en el mes de marzo un misterioso llamado de WhatsApp de un poderoso empresario”, empezó contando Monti.

Según el periodista, el empresario le dijo que sabía que ella estaba con algunos problemas económicos y se ofreció a ayudarla: “´Te puedo dar una ayuda económica, pensalo y después me llamas´, le habría dicho. Primero fue un WhatsApp, después fue un nuevo llamado telefónico. Él le dijo que estaba en el campo, que se podían juntar para ampliarle la ayuda”, agregó Monti.

Según el periodista, en el último llamado el misterioso empresario le ofreció la suma de 800 mil pesos a Verónica a cambio de “compañía”. “Le ofreció 800 mil pesos para que esté tranquila gran parte del año y cuando ella le preguntó si se trataba de un ´regalo, un préstamo o un crédito´, el empresario le retrucó: ´No, me vas a tener que hacer compañía´”, contó.

A través de las redes sociales, la propia Verónica Monti publicó un video en el que le pide a sus seguidores que no le ofrezcan más dinero a cambio de relaciones sexuales. “No me ofrezcan más sexo a cambio de dinero. No abro las piernas ni de p…Me muero del asco y vomito en continuado sin parar. Ya esto no es gracioso y me está generando repulsión”, aseguró.

Actualmente, Verónica Monti se encuentra viviendo junto a sus hijos en un departamento prestado hasta que finalice el mes de abril. “De parte de mi familia, mi madre y hermano sólo recibo violencia psicológica a niveles que jamás he escuchado. De parte del padre también. Pero, lamentablemente me acostumbré, por decirlo de alguna manera”, había contado semanas atrás la ex pareja de Denis.

Leer también: Verónica Monti, sin piedad con Sergio Denis: "Sexualmente él no funciona directamente"

El nombre de Verónica Monti –cobró gran popularidad a base de insólitas declaraciones en contra del cantante y su familia. Cabe recordar que la mujer tiene prohibido nombrar públicamente o visitar al músico por una medida cautelar de la familia debido a que en declaraciones con los medios contó que el músico había consumido cocaína antes de subir al escenario de Tucumán”.