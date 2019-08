Verónica Monti, sin piedad con Sergio Denis: "Sexualmente él no funciona directamente"

Desde que Sergio Denis cayó al foso durante un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA), para sus afiliadas, por el Día de la Mujer, en el Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, el nombre de Verónica Monti –su ex pareja- cobró gran popularidad a base de insólitas declaraciones en contra del cantante y su familia.

Cabe recordar que la mujer tiene prohibido nombrar públicamente o visitar al músico por una medida cautelar de la familia, ya que si lo hace deberá pagar una multa de 100 mil pesos. Esto se debe a que en declaraciones con los medios contó que el músico tenía “adicciones” que debía tratar y que “había consumido cocaína antes de subir al escenario de Tucumán”.

En este contexto, Monti hizo una producción sexy para la revista Paparazzi y, mientras su ex permanece en grave estado internado en la Clínica Alcla, no evitó dar desafortunados detalles de la vida íntima que mantenía con Denis. “Sexualmente fueron contadas las veces que estuvimos. Él no funciona directamente”, sostuvo la mujer, sin ningún tipo de duda.

A su vez, remarcó que el cantante es “un tipo enfermo, depresivo y con cocaína y pastillas psiquátricas a morir. Soy joven y merezco ser feliz ahora. Yo tenía una imperiosa necesidad de ayuda, perdí a mi viejo a los 18 años y hablamos con mi psicóloga de este traspaso de estar con él aún en ese estado calamitoso”, aseguró, disparando directamente contra el músico.

En ese sentido, contó que Sergio Denis fue su primer pareja “30 años más grande” y aclaró: “Fue la primera y será la última. Nunca más volvería a estar con una persona 30 años más grande. Prefiero pares, porque estamos en la misma generación y con las mismas cosas para compartir”, señaló y volvió a cambiar su versión con respecto a la salud del cantante.

Vale señalar que semanas atrás, Monti afirmó a través de su cuenta de Instagram que accedió a ver a su ex pareja recostado en una camilla “con la mirada perdida” mientras se encontraba sentada en un sillón que “da justo al sector de rehabilitación” dentro de la Clínica Alcla.

Esta vez, la mujer reconoció que no lo pudo ver al cantante. El 11 de agosto se cumplieron cinco meses del accidente que protagonizó Sergio Denis, quien permanece internado en el mismo centro especializado en rehabilitación integral en el que estuvo internado Gustavo Cerati.

Desde su entorno, hay quienes dicen que durante las visitas responde y abre los ojos, mientras que otros aseguran que su estado vegetativo es irreversible.