Violencia doméstica y golpes: la denuncia que prepara Verónica Ojeda contra Maradona

En febrero de este año, tras la escandalosa separación de Rocío Oliva y Diego Maradona, Verónica Ojeda decidió que era tiempo de que su hijo, Dieguito Fernando, retomara el vínculo con su papá. Fue por esta razón que –en medio de los rumores de reconciliación- Ojeda tomó un vuelo junto al pequeño de seis años rumbo a México y se instaló en la propiedad que tiene el DT de Dorados de Sinaloa.

Pero luego de casi cuatro meses de convivencia con Maradona, Ojeda decidió regresar a Buenos aires con su hijo debido a una “violenta” pelea que tuvo con el ex DT de la Selección Argentina. "Si Diego renueva con Los Dorados, igual a México no vuelvo más. No voy a hacer declaraciones hasta que hable con mi abogado", dijo al llegar al país, rodeada de medios.

Según trascendió, Ojeda regresó a Buenos Aires después de que vivió una situación de “suma violencia” con Diego Maradona. Tras esta última pelea con el Diez, decidió tomarse el primer vuelo para regresar a la Argentina. “Se está volviendo con el nene y sus padres. Diego se puso muy violento y pasó todos los límites”, habían contado desde Intrusos.

Además, en el ciclo de América señalaron que fue El Diez quien echó a Ojeda y aclararon que el enojo de Verónica es “por un acto de violencia” de Maradona contra su hijo. La actriz planea reunirse con sus abogados en las próximas horas para evaluar iniciar acciones legales contra Maradona. Por su parte, el Diez llegará esta noche al país para operarse del hombro.

Bajo este panorama, Jorge Rial compartió algunos de los mensajes que intercambió con Ojeda. “No voy a hablar con nadie por el momento. Hasta que no hable con mis abogados no puedo contestar nada, pero lo único que te digo es que estoy muy triste”, expresó la mamá de Dieguito Fernando.

Y en este contexto, afirmó que hubo violencia: “Sí hubo violencia. Sería bueno que nos mostrara sus brazos Verónica. Tiene marcas. Con sus abogados van a determinar dónde se hace la denuncia: si se hace en México o acá”.