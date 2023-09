Viaje a la mente de Lotocki: así "justifica" las muertes de Silvina Luna y Caprarola

El futuro de Aníbal Lotocki no parece muy auspicioso en términos de seguir su vida en libertad. Al cambio de carátula pedido en la causa que lo investiga por la muerte del empresario Cristian Zárate, que lo podría dejar 25 años tras las rejas, se suman otras cuestiones de carácter público que ya consiguieron el primer castigo: el social. Ahora apareció un audio que le envió a un paciente en el cual se desentiende de las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna, y encima responsabiliza a las víctimas de sus fallecimientos.

El testimonio que revelaron en DDM fue grabado por un paciente anónimo que se acercó a pedir explicaciones ante tanta preocupación generalizada en quienes pasaron por el bisturí del médico. "Vos me decís que se murió Mariano Caprarola, pero él tenía cálculos en los riñones. Eso es otra cosa. Mucha gente tiene cálculos en los riñones", relató Lotocki. "Yo sé el tipo de vida que llevaba porque fue amigo mío y de Majo en una época", agregó sobre el especialista en moda. "Lo operaron para sacar el cálculo renal. Evidentemente por una cuestión en la cirugía se le rompió una vena, una arteria, y tuvo un shock hemorrágico", esgrimió como justificación.

"Yo no tengo nada que ver con eso, es una praxis que tuvo que ver absolutamente con que alguien lo operó y le hizo algo. Nadie dice nada al respecto, pero yo no tengo nada que ver con esa muerte", firmó el médico. También aseguró que su ex pareja, "la paciente Pamela Sosa tiene diabetes, pero la tenía antes de ponerse el producto".

"Silvina Luna tenía una hipercalcemia, ¿viste? O sea, tenía el calcio elevado en la sangre. Digo, por ahí vos te hiciste análisis y te pasó algo parecido porque la única que tuvo eso de todos los pacientes que he operado es ella. Entonces, digo, por ahí a vos te pasa algo parecido", quiso saber Lotocki en el diálogo. "A veces por hacer mucha gimnasia, cuando tomás anabólicos y todas estas cosas, generalmente los músculos se rompen, algunas fibras, y se produce como una rotura de glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos son los que producen una insuficiencia renal aguda", explicó, dejando este argumento que no aprueba ningún otro profesional de la salud.

"Lo de Silvina es una insuficiencia renal crónica. Es otra historia. Ella tiene una calcinosis. Lo que ella tenía era una enfermedad que le producía calcio elevado. Es una paciente tipo única", fue la forma con la que se desentendió de la ex Gran Hermano. "La gente del hospital que la atiende, dice que es por el metacrilato que se le puso. Pero durante el juicio que se hizo, no se determinó que fuera por eso, porque había diferentes causas. Y además ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente. Entonces no se sabe si esa enfermedad inmunológica preexistente fue la razón", agregó.

El médico disparó contra todos los y las ex pacientes de él que lo cuestionaron por su intervención quirúrgica, pero fundamentalmente apuntó contra la vedette fallecida. "En realidad, Silvina no se murió por la insuficiencia renal, sino que se murió por una infección. Una septicemia. Estuvo tres meses con una infección y, al final, terminó muerta. Terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí", opinó Lotocki, corriéndose de tener responsabilidad alguna sobre su fallecimiento.

"Si no todos los pacientes que se operaron, se pusieron este producto, tendrían que tener la hipercalcemia y nadie lo tiene. Por eso no se probó el nexo causal", aseguró en su defensa. La filtración se da en el marco de que el fiscal Pablo Requini, quien lo investiga en la causa por el fallecimiento del empresario Cristian Zárate en la clínica Cemeco del barrio porteño de Caballito en abril de 2021, pidió el cambio en la carátula de su causa y que podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.