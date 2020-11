Vicky está atrasadísima y debe una fortuna de alquiler y expensas: "Todos podemos tener dramas"

A más de un año de haberse separado en medio de un escándalo mediático que incluyó una denuncia por violencia de género, Vicky Xipolitakis y Javier Naselli mantienen un fuerte conflicto en la justicia. Desde el entorno de la mediática afirman que el empresario debe depositarle 50.000 pesos por mes y pagarle la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos.

Sin embargo y si bien estos montos fueron impuestos por la justicia, Naselli -que es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank y gana, según el entorno de la participante de MasterChef Celebrity, 500.000 dólares por mes- no está pagando estos valores. De hecho, meses atrás y como el alquiler no se pagaba, el dueño del departamento le inició una demanda de desalojo a Vicky.

El empresario tiene una casa en Los Hamptoms, un departamento en Tribeca, dos en el estado de Nueva York; otra en Palm Beach, Florida; tiene autos de alta gama como Ferrari, Mercedes Benz; negocios en Panamá y hoteles. "Tengo una mochila atrás para resolver. La vida me cambió con Salvador (su hijo), él es mi vida. Por eso estoy trabajando. Para que a él no le falte nada", sostuvo Vicky en diálogo con Cortá por Lozano.

Consultada sobre si cambió su calidad de vida ante su complicada situación económica, Vicky sostuvo que se trata de un tema "muy privado" y contó que, a pesar de que no puede por ahora, le encantaría mudarse a otro lugar para formar una familia junto a su hijo. "Todos podemos tener dramas, pero hay que solucionarlos con madurez. Pensando en mi bebé, doy mi vida por él", contó la mediática.

Y agregó: "Me encantaría ir a otro lugar más contenedor, para formar mi familia junto a Salvi. Pero quedamos tirados ahí y hasta que las cosas no se resuelvan no podemos ir a ningún lado. Me encantaría que todo se resuelva por mi hijo, pero solita hago lo que puedo". La situación financiera de Vicky es delicada, ya que tiene una inmensa deuda inmobiliaria: debe 350.000 pesos de expensas y 16.500 dólares al valor blue de alquiler.

Las cifras fueron dadas por la periodista Mercedes Ninci en el programa Bendita (El Nueve), donde detallaron que la mamá de Salvador no pagó las expensas y el alquiler durante todo el año y que, de hacer la conversión, debe un total de 2.650.000 de pesos. "No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por ciento", aclaró Vicky, al ser consultada sobre sus deudas.

Según había contado Ninci, "los vecinos de Xipolitakis están muy calientes porque sigue aumentando la deuda de las expensas y todos pensaron que iba a pagar algo ahora que tiene trabajo en el programa con más rating de la Argentina". Vicky Xipolitakis es una de las grandes protagonistas del reality show de Telefé que se transformó en una pasión de multitudes y que tiene picos de rating que algunas veces a la semana supera los 20 puntos.