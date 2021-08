Vicky Xipolitakis al borde del desalojo de su lujoso departamento: debe más de 600 mil pesos de alquiler

Más problemas para Vicky Xipolitakis. La mediática y ex participante de la primera temporada de MasterChef Celebrity será desalojada del departamento de lujo de Recoleta, en el que vive con su hijo Salvador Uriel, tras varias denuncias en la Justicia, luego de incumplir con las condiciones del contrato.

En las últimas horas, Xipolitakis recibió una orden de desalojo y la fecha límite para que abandone la propiedad será en menos de un mes y medio. ¿Las razones? La griega debe más de 600.000 pesos de alquiler y por esa deuda, el dueño le inició un juicio.

Tras un acuerdo en la Justicia, Javier Naselli, la ex pareja de Vicky y papá de Salvador, pagó la mitad del alquiler del departamento donde vive su hijo. Pero, según allegados al empresario, su ex pareja no cumplió con el otro 50% y por eso se acumuló una gran deuda.

La propiedad está ubicada sobre la calle Marcelo T. de Alvear, en el barrio de Recoleta, en una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires. El departamento tien 120 metros cuadrados, 6 habitaciones, 4 baños, sala de estar y dependencia. El monto del alquiler sería de más de 150 mil pesos por mes.

Mientras el juicio por desalojo sigue su curso, Xipolitakis tiene otro problema enfrente. Se acerca el vencimiento del contrato y el dueño se niega a renovar. De esa manera, el 30 de septiembre deberá dejar la propiedad a como dé lugar.

"Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis. Acá tengo la cédula de notificación de la justicia. Vive al frente de la Plaza Libertad. El dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo por falta de pago. Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar Naselli y el otro 50% Vicky. 1500 dólar tenía que pagar cada uno. El señor Naselli se hace cargo de los gastos, de un departamento gigante. Pero Vicky no pagó su parte", informaron en Nosotros a la Mañana sobre el litigio.

Según informaron, el papá de Salvador Uriel consiguió otra propiedad para que se mudaran lo antes posible. Pero la mediática no quiere cambiar de barrio. En Nosotros a la Mañana contaron: “Naselli ya le ofreció un nuevo departamento para que se muden y estén cómodos y sin problemas legales. Pero Vicky se negó”.



El vínculo entre Vicky y Naselli está roto desde que se separaron, hace más de cuatro años. Tras una batalla legal por la manutención, el empresario denunció que Xipolitakis no le permite ver a su hijo. Tampoco permite que la abuela del menor pueda encontrarse con él.

Por otra parte, en abril de 2021, la Justicia decidió que Naselli, no vaya a juicio por amenazas y lesiones. Por eso, debió pagar una multa y asistir a un curso de violencia de género. Esa decisión de los jueces, generó la indignación de Victoria, quien hizo un duro descargo a través de sus redes sociales. deberá pagar una multa y asistir a un curso de violencia de género.

En su discurso, afirmó: "Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género. Hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia”.

Y finalizó: "Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto. La Justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas, gracias por apoyarme en este momento tan difícil”.