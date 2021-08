Vicky Xipolitakis habló sobre el desalojo: “Me siento presa y no me voy del departamento porque no tengo para pagar la deuda”

Más problemas. 600 mil pesos de deuda por no pagar el alquiler. Una polémica. Y, por supuesto, un desalojo. Como lo ha hecho casi toda su vida, Victoria Xipolitakis está envuelta en un escándalo. Aunque esta ve no es mediático. Por ese motivo, el 30 de septiembre, Vicky y su hijo Salvador Uriel deberán dejar el departamento de lujo ubicado en Barrio Norte.

Al menos esta vez, Xipolitakis admitió todos sus errores. Y en una entrevista dijo sobre el propietario que inició un juicio de desalojo: “El dueño tiene toda la razón. Si no se paga, ¿qué va a hacer? Pero yo también soy víctima”. Si bien ella es la que reside ahí, no fue notificada ya que la causa recayó sobre su ex marido, Javier Naselli, quien firmó el contrato de alquiler, por el que pagó todos los meses y sin falta, la mitad del valor mensual. Pero claro, Vicky no pagó su parte y acumuló una deuda descomunal.

Por otro lado, Xipolitakis aseguró: “No estoy acostumbrada a vivir así. Estas cosas me ponen muy triste”. Y completó sobre el padre de su hijo: “Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo. Es alquilado. Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Prefiero vivir en paz y tranquila. Pero por un montón de motivos no me puedo ir. ¿Cómo hago? No tengo el dinero”.



Para que el juicio por la deuda no avance, Victoria debe pagar el alquiler del departamento, que tiene ocho dormitorios y 540 metros cuadrados, cuyo contrato está en dólares. Mientras que Naselli pagó su parte y le ofreció a Vicky un departamento un poco más chico para vivir con su hijo, ella se negó. En la nota, dijo: “Es como que por ley, la madre y el padre pagan lo mismo, pero mi situación no es igual a la del padre. Yo no trabajaba, cuidaba al nene. El contrato está en dólares, no lo puedo pagar”.

Además, aunque la ex vedette admitió que pagó la expensas y los servicios, aseguran que también debe una fortuna porque jamás se hizo cargo de esa deuda tampoco. En llanto, Xipolitakis contó: “Las pasé muy mal cuando se filtraron mensajes en los que pedía alimentos por canje. Eran cosas para mi hijo. Y no tenía plata para comprarlas. Además hasta mis dos abogados eran por canje también”.

Y completó: “Mi papá me ayuda económicamente. Yo no tengo plata. Si tengo que dar mi vida por mi hijo, la doy. Pedía canje porque me daba vergüenza pedirle a mi papá. Ahora que tengo trabajo todo lo que entra es para el nene. El papá no piensa en Salvi”.

Por otra parte, dijo que quiere dejar el departamento de Barrio Norte, pero que no se irá porque no tiene dinero para pagar la deuda: “Me encantaría irme de este lugar. Pero no me voy porque no me puedo hacer cargo. Lo que gano es para el nene, para que no le falte nada. Yo quedé ahí tirada. Quiero irme del departamento. No es lindo que todos los días me llamen para reclamar. ¿Por qué no le preguntan al padre que dejó todo tirado?”.

Y completó: “Yo soy una mujer víctima como tantas otras. Muchas veces sometida a la violencia que viví, que con coraje y la ayuda de mi familia pude salir adelante. Pero me repercutió en la salud, mi cuerpo me reventó. Yo viví violencia, física y verbal. Pero la Justicia siempre me dio la espalda. Todo terminó en una simple probation. Y ahora me quieren desalojar. Hay que pensar en el nene”.

Además, dijo sobre Naselli, a quien denunció por violencia de género: “Hubo una perimetral que la rompió y no quedó en nada. Por eso no creo en la Justicia. Mis abogados me dicen ‘este hombre compra todo, por eso todos los fallos son en contra’. La Justicia es machista, no apoya a las mujeres”. Y finalizó: “Mis ovarios los auto-destruí. Me dijeron que no podía ser más mamá. Me afectó hasta la salud. Empecé con tratamiento, medicación. Parece que mis ovarios están despertando de a poquito, me estoy curando. Ahora solo quiero ser feliz con Salvi”.