Vicky Xipolitakis perdió el juicio contra Javier Naselli por violencia de género

Un camino largo de dolor y angustia, finalizó con el peor final para Vicky Xipolitakis. En la mañana del miércoles, le confirmaron que finalmente la Justicia falló a favor de su ex esposo, Javier Naselli, a quien había denunciado por violencia de género.

La modelo se casó el 14 de febrero de 2018 y en diciembre de ese mismo año nació su hijo, Salvador Uriel, producto de ese amor. A pesar de que todo parecía ser un mundo de rosas, semanas más tardes, Xipolitakis realizó una llamada de urgencia al 911 pidiendo auxilio para que se llevaran a su marido, pero más allá de eso decidió no radicar ninguna denuncia y días más tardes se reconciliaron.

Finalmente, en julio de 2019, tomó el coraje de realizarle la denuncia a su marido en la Unidad de Violencia de Género situada sobre la Avenida Las Heras, donde se acercó junto a su hijo, dos acompañantes y el abogado Fernando Burlando, para declarar sobre un episodio que habría sufrido horas antes en su domicilio, por lo cual la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires, le abrió un sumario por lesiones leves y maltrato.

Aun así, en septiembre del 2022, la Justicia dictaminó el fallo a favor de Javier Naselli, por lo cual la mediática publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram asegurando que apelaría la sentencia dictada por la jueza Karina Andrade.

No obstante, en su momento, declaró: “Para que te lleven a juicio hay que tener pruebas y que estén comprobados los hechos. Todos los hechos fueron comprobados en una fiscalía. Si no, no te llevan. No hay que dejar de denunciar. Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, todo es más difícil y la justicia no existe. Pero bueno, a no bajar los brazos. Esta absolución siento que fue otro golpe y la condena era nuestra protección”

“El sistema no funciona. Siempre hay tramoyas dando vueltas... El perito dijo que estaba ahorcada. Primero querían imponer que fue un rasguñón de mi parte y un montón de cosas feas. Después el doctor terminó diciendo: ‘Está ahorcada, comprobado’. Es muy difícil la justicia. Cuando hay poder, todo es más difícil. Si para la justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia... ¿la violencia qué es?”

“Vengo luchando, vengo pidiendo ayuda. Hay que estar muerta para decir: ‘Le creemos a Vicky’?”, sentenció.

Pero, a seis meses de que decidiera apelar, se dio a conocer la noticia de que la justicia volvió a fallar favor de Naselli, por lo cual fue sobreseído de todo lo que acusó y denunció la ex participante de MasterChef Celebrity, comprobando así que el fallo es absolutorio y no da lugar a los abogados a volver a apelar.

Sobre esto, el ex marido de la oriunda de Grecia, habló en Intrusos y determinó que fue “injustamente” acusado. "El daño a mi reputación queda. Fui injustamente acusado. Y ni hablar que el mayor daño es a mi hijo. Ella sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo sin necesidad", manifestó.