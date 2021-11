Vicky Xipolitakis se prepara para el desalojo y mientras tanto duerme en el suelo

Meses atrás, Javier Naselli, el ex esposo de Vicky Xipolitakis, fue demandando por una deuda que asciende los 600 mil pesos del alquiler del departamento de Barrio Norte en el que vive la modelo con su hijo Salvador Uriel, de tres años y medio. Si bien es la vedette la que utiliza el inmueble, la causa recayó sobre el empresario que reside en Nueva York porque fue él quien firmó el contrato de alquiler cuando aún estaban en pareja.

De esta manera, a Naselli se lo intimó a través de una orden de desalojo por falta de pago que recibió la propia Vicky a desocupar el inmueble de 540 metros cuadrados y cuyo alquiler mensual asciende a 2800 dólares. A esta deuda, además, se le sumó un juicio por falta de pago de las expensas. “Debe hace más de un año”, detalló una vecina de Vicky y agregó que el juicio es contra el dueño del departamento, un hombre de origen italiano.

La modelo siempre contó que se instaló en dicho hogar por elección de su entonces marido, quien se hacía cargo económicamente y, una vez separados, ella tuvo que comenzar a pagar la mitad de los gastos que eran en dólares. “De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre", había contado Vicky en su momento .

Lo cierto es que durante los últimos días de octubre, Naselli aterrizó en Argentina en medio del conflicto legal que mantiene con Vicky y acordó con la vedette una nueva cuota alimentaria. "Naselli se presentó en la Justicia para dejar en claro que él iba a hacerse cargo de lo que le corresponde para un nuevo alquiler. Vicky logró aumentar la cuota alimentaria y dicen que la llevó a 100 mil pesos mensuales", había contado Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

Y agregó: "Dentro de esa plata está la mitad del departamento que tiene que pagar cada uno". Además, reveló que Vicky puso más exigencias, que fueron denegadas, y que él le pidió que llevara al nene al colegio en transporte público porque al acuerdo no le sumaría dinero para el micro escolar o taxi. "Ella quiere que Javier le pague los taxis o el transporte privado para llevar al chiquito al jardín, pero Naselli dijo directamente 'que se tome transporte público'", afirmó.

En este contexto, ya arrancó con la mudanza para terminar de desalojar el departamento de la polémica. De hecho, ya mostró en sus redes sociales como embaló todas sus pertenencias con una empresa de mudanzas que consiguió bajo la modalidad de canje. Cabe recordar que la modelo había cobrado gran notoriedad el año pasado a raíz de un polémico audio donde le pedía a un almacén boutique varios productos a modo de canje.

La polémica sucedió a mediados de agosto, luego de la filtración de diferentes audios en los que Vicky le exigió una gran cantidad de productos a dos emprendedores para hacer un canje en sus redes sociales. Entre los alimentos que exigía al almacenero, se encontraban "queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar".

Por esta razón y como no podía ser de otra manera, la vedette también decidió mudarse a través de la modalidad del canje. Pero si bien todavía no se sabe dónde irá a parar, en el programa Nosotros a la mañana contaron que duerme sobre un colchón, en el piso, junto a su hijo. “Vicky ya armó las cajas, embaló y el lugar está casi vacío. Está en este departamento, durmiendo, pero lo llamativo es que está rodeada de cajas y con un colchón en el piso”, contaron.

A su vez, en el ciclo de canal Trece remarcaron que Salvador Uriel se pregunta dónde está la cama y por qué tiene que dormir en el suelo. Por ahora, la ex MasterChef está en plena búsqueda de otro hogar, ya que hasta no hace mucho se encontraba en Miami, Estados Unidos, junto a Marley, donde quiso hacer una compra en Forever 21 y "la cajera le dijo que su tarjeta no funcionaba".