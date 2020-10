Vicky Xipolitakis, su obsesión con los pelados y el coqueteo a Martitegui: "¿Hasta dónde se...?"

Desde hace semanas, uno de los temas centrales en el día a día de Máster Chef Celebrity son las idas y vueltas entre Vicky Xipolitakis y el chef y jurado Germán Martitegui. Sin embargo, anoche ocurrió un episodio muy gracioso que se suma al coqueteo cotidiano entre ambos cuando la vedette le hizo una insólita pregunta que dejó sin palabras al jurado y también a todos los espectadores.

Todo ocurrió en la emisión del miércoles por la noche de Máster Chef Celebrity, el reality show de Telefé que se transformó en una pasión de multitudes y que tiene picos de rating que algunas veces a la semana supera los 20 puntos.

La pregunta, algo impertinente, provocó un silencio atronador de parte del jurado. “¿Le puedo hacer una pregunta a Germán?”, anticipó Vicky Xipolitakis, algo pícara y divertida antes de lanzar la fuerte consulta a Martitegui, con quien ya son habituales los insólitos y curiosos cruces.

El conductor del programa, Santiago Del Moro, le dio permiso a la modelo y vedette, que no dudó en lanzar la llamativa pregunta. “La Griega” lo miró y fue directo al grano y sin ningún tipo de filtro. “Me quiero sacar una duda, pero esto es un trauma mío, que tengo desde hace años, que nadie me lo contesta y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme la duda: ¿hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan”, lanzó.

La pregunta dejó sin palabras a todos y se convirtió rápidamente en una tendencia en las redes sociales, donde cientos de usuarios hicieron alusión a la llamativa y curiosa consulta de la vedette. El propio Del Moro se mostró sorprendido. “¿Pero eso es un chiste? Te puede jugar en contra, Vicky”, le advirtió.

Sin embargo, Germán Martitegui no se mostró ofendido por la consulta tan personal, y aunque mantuvo su habitual tono frío, no pudo evitar que se le escapara una breve sonrisa. "No es mi papel contestar eso”, se limitó a responder el chef y jurado del programa televisivo. Del Moro le sugirió a Xipolitakis que podía buscar la respuesta en Google, y la vedette se excusó con algo de humor: “Bueno, sigo con el trauma”.

Lo más divertido de todo es que en las redes sociales muchos recordaron que hace unos años le hizo la misma consulta al director de cine y productor audiovisual Juan José Campanella: "¿Hasta dónde se lavan la cara?", le consultó durante una emisión del programa de Mirtha Legrand, tiempo atrás.