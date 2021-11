Vicky Xipolitakis viajó a Miami, se vacunó, paseó con Marley y armó un escándalo en Forever 21

Vicky Xipolitakis fue invitada por Marley a recorrer las calles de Miami, Estados Unidos, junto a Susana Giménez para la nueva temporada de Por el mundo (ciclo que se emite por la pantalla de Telefe). Allí, la mamá de Salvador Uriel aprovechó para vacunarse y realizar algunas compras como una turista más en distintos shoppings de la ciudad. Pero fue en uno de los exclusivos locales de Lincoln Road donde habría protagonizado un verdadero escándalo.

Así lo contaron en América TV, donde revelaron que la vedette quiso hacer una compra en Forever 21 y "la cajera le dijo que su tarjeta no funcionaba". "Entonces, la mediática habría estallado de bronca. Vicky estaba con un short de jean, body negro, chancletas y gorra negra en un reconocido local de Miami. Llevaba una bolsita de la marca de la manzanita (Apple) y una billula que había comprado", detallaron.

Al llegar a la caja del local, Vicky presentó su tarjeta para pagar la compra y "la chica del local le dijo que algo fallaba". "‘Failed’ le comentó la vendedora. No limit. No card. El monto total a abonar era algo más de 200 dólares, pero que al querer pasar su tarjeta de crédito la cajera le pidió que modificara el método de pago. Capaz Javier Naselli (su ex marido) le cortó las tarjetas. Pero le dijo a la chica que revise la conexión porque pensaba que estaba mal el aparato”, continuaron.

A raíz de este incómodo momento y al ver que la situación no hacía más que empeorar, Vicky intentó sacar provecho de su fama. “En el momento en que la tarjeta no pasa, armó un escándalo y gritó ‘¿vos sabés quién soy yo?’. Y todo el mundo en el local decía ‘¿Quién es esta mina? Hizo un desplante cual diva de la televisión pero la realidad es que acá no la conoce nadie”, confesó Lucía Ugarte, corresponsal desde Miami.

Finalmente, la mediática decidió pagar todo en efectivo y emprender su regreso a Buenos Aires. “En menos de 24 horas se vacunó, fue a la playa y le rebotó la tarjeta”, concluyó la periodista. Durante los últimos días de octubre, Javier Naselli, su ex marido y el papá de su hijo, aterrizó en Argentina en medio del conflicto legal que mantiene con Vicky y acordó con la vedette una nueva cuota alimentaria "Naselli se presentó en la Justicia para dejar en claro que él iba a hacerse cargo de lo que le corresponde para un nuevo alquiler. Vicky logró aumentar la cuota alimentaria y dicen que la llevó a 100 mil pesos mensuales", había contado Carlos Monti en Nosotros a la mañana.

Y agregó: "Dentro de esa plata está la mitad del departamento que tiene que pagar cada uno". Además, reveló que Vicky puso más exigencias, que fueron denegadas, y que él le pidió que llevara al nene al colegio en transporte público porque al acuerdo no le sumaría dinero para el micro escolar o taxi. "Ella quiere que Javier le pague los taxis o el transporte privado para llevar al chiquito al jardín, pero Naselli dijo directamente 'que se tome transporte público'", afirmó.

De acuerdo con Monti, esos 100 mil pesos "son por la mitad del alquiler y para el cuidado del chico", pero no estuvo incluido el transporte. “Naselli pudo reencontrarse con el nene, aunque tuvo que hacerlo en Lanús, en la casa de los papás de Vicky. Ella no estaba porque grababa uno de los viajes que está haciendo con Marley. Por eso que se pusieron de acuerdo y aprovecharon para que el empresario pudiera vincularse con el chiquito”, concluyó el periodista.