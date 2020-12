Víctor Hugo Morales fue operado exitosamente y podría recibir el alta este viernes

Víctor Hugo Morales quedó internado el domingo 6 de diciembre a causa de una arritmia que tiene “desde hace un tiempo”. "No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales... Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”, había indicado el locutor, quien debió ser operado este jueves.

Debido a que no respondía a la medicación que le habían suministrado para normalizar sus pulsaciones, los médicos de la clínica de Swiss Medical que lo asisten decidieron colocarle un marcapasos. La cirugía se llevó a cabo durante la mañana de hoy, duró cerca de 45 minutos, se realizó con anestesia local y afortunadamente fue exitosa. El conductor uruguayo ya se encuentra en su habitación a la espera del alta que podría recibir este viernes.

Según adelantaron, le hicieron una radiografía de tórax, una ecografía y un ecocardiograma. Si todo sale bien y en el caso de que no se registre un hematoma en el bolsillo del marcapasos u otras dificultades, Víctor Hugo abandonaría el hospital en las próximas 24 horas. El periodista está siendo acompañado por su hermano, José Pedro Morales, quien aseguró que está muy bien, de buen ánimo y siguiendo los conejos médicos.

Víctor Hugo Morales tenía previsto viajar a Uruguay para pasar las Fiestas y celebrar su cumpleaños número 73, el 26 de diciembre. Sin embargo, una internación y posterior operación lo obligaron a suspender momentáneamente estos planes. Desde hace varios años que toma una medicación por su arritmia y como el ajuste de la dosis no normalizó sus pulsaciones, los profesionales optaron por colocarle un marcapasos.

Los médicos a cargo de la salud del conductor quieren mantenerlo en observación durante las próximas horas para controlar cómo reacciona a la cirugía. “Está todo bien, bajo control de quienes me controlan. Y muy a gusto. Conocen mis hábitos, entonces, me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada. Quería decirles que no se preocupen, y decirles que estoy bien", había dicho días atrás.

La referencia realizada por Víctor Hugo al hablar de "épocas maradonianas" se debe a que el periodista se mostró muy conmovido por la muerte Diego Armando Maradona el 25 de noviembre, con quien mantenía un estrecho vínculo profesional. Cabe recordar que muchos hitos en su trayectoria como relator en nuestro país están ligados a la carrera del astro, como su famosa relato del segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México ´86.

Además, la primera intervención profesional de Víctor Hugo en la Argentina coincidió con el debut de Maradona en Boca, en 1981, en un partido en el que los "xeneizes" empataron 2 a 2 con Talleres de Córdoba. El periodista y el astro futbolístico, además ,compartieron la conducción de programas "especiales en los mundiales" de Brasil 2014 y Rusia 2018.