Vicuña, al rojo vivo: reveló detalles secretos de sus separaciones y desmintió un tiroteo vintage

Hay que decirlo: Benjamín Vicuña la está pagando sin comerla, ni beberla. Mientras se adentra en la promoción de la nueva tira de Telefe, El primero de nosotros, el chileno busca bajar el elevado perfil mediático que adquirió su vida personal después de que Wanda Nara hiciera público el affaire que su marido, Mauro Icardi, mantuvo con Eugenia "la China" Suárez. Y, pese a sus reiterados intentos por no hablar de su vida personal (ni de su ex pareja), la ex Argentina, tierra de amor y venganza no deja de ser noticia y condiciona cada una de las entrevistas del actor.

"Separarse es una cagada gigante, pero también hay que ponerse en perspectiva. Mis separaciones están infladísimas, amplificadas, tergiversadas por lo mediático; pero no dejan de ser separaciones desde el amor. De dos personas que asumen un fracaso o no", reconoció Vicuña en su paso por el ciclo Podemos Hablar.

En un intento por no mencionar de forma directa a la "China", ni a Carolina "Pampita" Ardohain; Vicuña reveló cómo fue la dura separación de sus padres (Juan Pablo e Isabel) y el impacto que tuvo en su primera infancia.

"La separación de mis papás fue muy radical. Mis papás se separaron y nunca más los vi juntos. (Él) tocaba la bocina afuera, a las ocho, y había que bajar. Nunca más los vi saludares", reconoció con visible pesar en su tono de voz.

Atento a lo duro que fue la separación de sus padres, Vicuña reconoció que siempre intentó mantener un diálogo fluido con sus ex parejas, pese a que ambas separaciones fueron duras y quedaron muy expuestas en los medios. "Yo evolucioné. Pero esa imagen del papá que ni siquiera quería acercarse a tu casa, te habla de un resentimiento y de niño te das cuenta".

Los cuernos vintage

Hazte la fama. La semana pasada, la periodista Estefi Berardi reveló que trabajó con Vicuña en 2008, cuando el galán trasandino protagonizaba la novela de Telefe Don Juan y su bella dama. Pese a que ya estaba en pareja con "Pampita", Berardi reveló que el chileno intentó conquistarla con intensidad.

"Me perseguía y era re pesado. Yo grabé una novela con Vicuña cuando tenía 18 años. Ahí pegué unos bolos. Me tiroteó. Él hacía de mecánico, era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda lo más bien, súper educado y yo re buena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queríendome hablar. Re pesado, a mí no me interesaba".

Pese a que no se refirió al affaire que el chileno mantuvo con Macedo (siempre de acuerdo a la versión de "Pampita"), Estefi contó cómo era el intenso modus operandi de conquista de Vicuña: "Estaba todo el tiempo en la búsqueda, uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie... pero tenía un noviecito".

Después de las duras declaraciones de Berardi, Vicuña se puso en contacto y le manifestó su bronca por sus dichos. "Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante, nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gustaron las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era un picaflor".

"Él me escribió porque hay mucha sensibilidad con las mujeres. Yo lo entendí a él. Yo no hablé de acoso y lo vuelvo a decir: él es educado. pero me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco. Entiendo que le debe romper las bol... la repercusión. Lo que dije no fue con maldad", aclaró la ahora periodista.