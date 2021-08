Vicuña confirmó la separación con la China y sostienen que es la final: "Se cansó de..."

Una más y van. Después de desmentir desde hace al menos seis meses los fuertes rumores de crisis de pareja (se habló incluso de que habían dejado de convivir hace algunas semanas), Benjamín Vicuña decidió tomar el toro por las astas y confirmó su separación de Eugenia "la China" Suárez, con quien es padre de Magnolia y el pequeño Amancio, que hace sólo algunos días cumplió su primer año.

A diferencia de otras oportunidades en las que la propia actriz se encargaba de desmentir con posteos o publicaciones directas en Instagram los rumores, lo cierto es que el comunicado que el chileno compartió como historia en su red social Instagram cayó como un baldazo de agua fría para el entorno de la pareja que veía a la crisis como "una más", dada la dinámica de "idas y vueltas" planteada desde el inicio de la relación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera", confirmó el actor trasandino desde su cuenta en Instagram.

Tal y como reveló BigBang semanas atrás, el último disparador de la crisis fue económico. En efecto, la pareja compró a principios de año una fastuosa casona de campo en Pilar y en junio comenzó con el trabajo de las remodelaciones para dejarla como nueva. Además del inmenso parque, la propiedad cuenta con una cantidad de habitaciones lógica para la numerosa familia que los protagonistas de El hilo rojo supieron ensamblar: aunque con semanas de alternancia, junto a ellos viven -además de Magnolia y Amancio- Rufina (la hija de la "China" con Cabré) y los tres hijos que el chileno tuvo con "Pampita": Bautista, Benicio y Beltrán.

El problema fue el elevado costo de la remodelación, no contemplado por el chileno. Cabe recordar que Vicuña le pasa a su ex mujer cerca de diez mil dólares mensuales por la cuota alimentaria de sus tres hijos mayores y el bolsillo está ajustado. Desde el entorno de la pareja sostienen que la "China" se propuso construir "la casa de sus sueños" y el chileno intentó acompañarla, pero "no le dio el cuero". No hablamos de bancarrota, pero sí de una economía golpeada por la pandemia (los negocios de Vicuña están en su mayoría todos vinculados al ambiente cultural, uno de los sectores más golpeados por el aislamiento sanitario).

Pero esa es la "versión de Vicuña". Desde la mesa chica de la "China" lo que sostienen es que la actriz lleva meses espetándole una presunta infidelidad que el chileno se cansó de negar a muerte. "La 'China' no es tonta y lo confronta, no se queda callada. Él se cansó de los reclamos y eso fue en definitiva lo que sucedió. Lo de la casa fue como una piedra más, pero no el disparador de la separación".

Horas antes de que Vicuña confirmara la separación, la "China" se mostró junto a un amigo en la casona que sigue su proceso de remodelación y mostró orgullosa algunas "reliquias" antiguas que consiguió en Internet; como una camita individual de acero o un respaldo de tipo rococó para la cama matrimonial. Hasta ese momento, no había ninguna alusión a la presunta crisis o separación que ya estaba en marcha.

El último posteo que el chileno compartió con la ex Casi Ángeles fue a mediados de junio, antes de que la actriz viajara junto a sus tres hijos a Miami para trabajar y acompañar a la familia Sarnaky. "Esos ojitos", le dedicó. Luego, no se volvieron a mostrar juntos; salvo en algunas historias en las que siempre los chicos estaban como protagonistas de la actividad. La "China", por su parte, llevaba seis meses sin compartir imágenes juntos; otro de los síntomas a los que está atento el entorno: "Cuando dejan de subir fotos juntos o ella se muestra más 'independiente' y focalizada en sus trabajos, esos suelen ser los indicios".