Vicuña, de mal en peor: su novia lo dejó, problemas en el teatro y el último desaire de la "China"

El actor chileno Benjamín Vicuña atraviesa momentos muy difíciles en diversos frentes de su vida. Por un lado, hace unas semanas tuvo que viajar a Santiago para acompañar a su padre en una internación de la cual pudo salir adelante, y por el otro, los rumores de mala relación con sus compañeros de elenco en El Método Grönholm se empezaron a hacer oír.

Ahora, a todos esos frentes complicados, hay que sumarle uno más: el amoroso. Es que la pareja del galán, Eli Sulichin, decidió finalizar la relación el domingo, según lo dieron a conocer en LAM.

"Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto, no hubo pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas", anunció la panelista Yanina Latorre, quien reconoció que los vio a ambos muy bien en una reunión el viernes anterior.

"Ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos. Diferencias de agendas del fin de semana. Él tiene de todas las edades: los lleva a fútbol, tenis. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil", destacó. "Él no se la esperaba, estaban bien", agregó.

En el debate televisivo se pudo ver la preocupación porque el chileno se quede solo enfrentando la situación de su padre, luego de que la semana pasada se conociera la información de que su expareja Eugenia "la China" Suárez no lo llamó nunca para averiguar sobre el estado de salud de su exsuegro.

"Desde que ha empezado todo esto, jamás se comunicó con Benjamín para saber cómo está el abuelo de sus hijos", precisó en aquel entonces Lucas Bertero en el programa A la tarde.

Por suerte para el actor, no tendrá que sufrir un desapego muy fuerte con su nueva relación, ya que según informó Latorre, con Sulichin "están en comunicación constante" y "ella le va a bancar todo lo del papá".

"No se descarta que en algún momento puedan estar juntos de vuelta", expresó la pareja del futbolista Diego Latorre. Luego su compañera Majo Martino dijo que le daba pena la separación, para ser retrucada por Connie Ansaldi, quien graficó el futuro sentimental del galán chileno: "Pena me da otra cosa. Mañana ya está con otra".