Vicuña estrenó una mansión de USD 3,5 millones: los lujos de su nueva vivienda

Benjamin Vicuña empezó a rehacer su vida después de la separación de la actriz Eugenia “China” Suárez. En las últimas semanas el actor se mudó a una nueva mansión en Barrio Parque en donde, y no es chiste, es vecino de su anterior ex, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

La casa, de dos pisos y con cinco habitaciones, tiene el módico valor de USD 3.5 millones por sus 500 metros cuadrados (de los cuales 430 se encuentran cubiertos). El precio de su alquiler es de USD 3.000 mensuales. Como consecuencia de vivir en una propiedad de ese calibre el actor decidió compartir en sus redes sociales algunas imágenes. Su actual novia, Eli Sulichin, fue fundamental en la elección de la nueva propiedad del chileno.

Pero existe un peculiar detalle que hizo que se sospeche de si se trató de un canje o no; puso en las publicaciones a la agente inmobiliaria que se encargó de la operación. En las imágenes se puede ver de que se trata de una propiedad muy iluminada, con buena distribución de espacios.

En su interior combina varios estilos (inglés y francés principalmente). Con patio, pileta, terraza y parrilla la casa cuenta con todas las comodidades para la familia de Vicuña. En cuanto a su estilo de decoración, los muebles que mostró en las imágenes son sobrios.

Allí también se ve una amplia biblioteca casi sin espacio para libros nuevos (¿serán todos de él?). Al salir de ella se llega a un amplio comedor con todo listo para recibir hasta diez personas a la mesa.

Suárez y Vicuña no se volvieron a mostrar públicamente juntos desde que el actor chileno confirmó a mediados de agosto la separación, salvo por la escapadita que el chileno hizo en septiembre del año pasado para visitar a sus hijos en España. El estallido del "Icardi-Gate" no hizo otra cosa que potenciar las diferencias e incluso tomaron la decisión de dejar se seguirse en las redes sociales. Sin embargo, el primer día de jardín de infantes de su hija Magnolia los reencontró y ambos montaron el "operativo distancia" desde Instagram.

El primero en compartir una postal junto a la pequeña fue Vicuña, quien hizo lo propio días atrás cuando acompañó a sus hijos mayores a su primer día de clases. Cuatro horas más tarde de que su ex compartiera la foto en una historia, Eugenia hizo lo propio y compartió una postal en la que se la puede ver junto a Magnolia y dos máscaras que realizaron juntas como primera actividad de la jornada.

Días atrás, cuando regresó a la Argentina, la "China" fue abordada por distintos medios televisivos que la aguardaban en Ezeiza. Si bien se mostró diplomática, puso un corte cuando le preguntaron por su nueva pareja y exigió: "Estoy con mis hijos, por favor".

Luego, al ser consultada sobre su relación actual con Vicuña, la ex Argentina, tierra de amor y venganza decidió cortar las notas de forma intempestiva: "Está todo bien. Dale. Gracias. Ya está". "¿No querés hablar?", indagaron los movileros. "No. Ya esta. Ya está", resistió Suárez. Vicuña, por su parte, sigue sin seguir a su ex mujer en redes sociales y ya blanqueó una nueva relación.