Vicuña habló sobre los rumores de mala onda con Cabré: "Hay una relación de respeto"

El mal momento de salud que vive el padre del actor chileno Benjamín Vicuña, Juan Pablo Vicuña Parot, fue la principal preocupación del artista durante los últimos meses. Hace unas semanas, inclusive, viajó a Santiago a verlo, y ahora volvió porque "gracias a Dios está mejor".

Además, el ex de Pampita viene de estrenar El Método Grönholm en el Paseo La Plaza, y de tener que interrumpir funciones y ensayos por la complicada situación familiar, por lo que en su vuelta aprovechó para promocionar su trabajo en las tablas junto a Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera.

Lo cierto es que al chileno siempre lo siguen los rumores de romances, y es por eso que también se lo vinculó con su actual compañera, algo que quedó desmentido cuando el actor Nicolás Cabré volvió a mostrarse cerca de ella

Negó los cruces en el pasillo

En el marco de la promoción de su obra, Vicuña habló con LAM y tiró una picante frase sobre la relación que lo une con Cabré, quien al igual que él también fue pareja de Eugenia "la China" Suárez.

"Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones", disparó el actor respecto a la China Suárez y agregó: "Está todo en orden". La respuesta, lejos de ser fría, fue entre risas compartidas con el movilero. Luego tomó un tono más serio cuando se refirió a los rumores de cruces entre ambos en los pasillos: "La verdad que no me lo he cruzado en el teatro".

"Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto", cerró sobre el padre de Rufina Cabré Suárez. Una respuesta que habla de la relación sobria que existe entre estos dos colegas.

Los problemas en su obra

Vicuña también tuvo que responder a lo instalado por la panelista Yanina Latorre, quien la semana pasada habló de problemas en el elenco teatral que comparte. Ella fue la que informó sobre la mala relación que habría tras bambalinas.

"Yo estaba en Chile y me enteré de toda una cosa que se tejió. Tengo respeto por el trabajo de todos, pero en esta, no me puedo hacer cargo de un rumor, y si me debo hacer cargo, es que estoy en una situación familiar difícil, y quizás por eso no estábamos saliendo a comer con los compañeros", explicó el actor.

"Si por esa falta de expresión y de alegría sacaron esa conjetura de que nos llevamos mal, no me parece. Sinceramente es un elenco que ha bancado lo que estoy pasando, esto ya viene desde hace unos meses", reconoció.

El galán también se encargó de dejar en claro que no son amigos con el elenco, aunque sí tienen "buena onda" y hacen "un muy buen laburo". "Creo que son extremistas, o sos todo o nada. Somos excelentes compañeros de trabajo", cerró. Nada más ni nada menos.