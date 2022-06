Vicuña la ninguneó y la "China" pegó de contra: el palito a "Pampita" con Magnolia de escudo

Sigue la tensión. Después de las fuertes críticas de Eugenia "la China" Suárez a Benjamín Vicuña por el tiempo que le dedica a Magnolia y Amancio, el chileno ninguneó a su ex mujer y la actriz respondió con todo. Mensaje para el hijo de "Pampita" y cena romántica con Rusherking.

Después de nueve meses de silencio y de "mantener las formas" en referencia al vínculo con el chileno, fue la actriz quien se cansó de las campañas en su contra y en mayo de este año anticipó: "Dejen de joderme, porque no me callo más". Fue después de que la panelista Yanina Latorre la cuestionara como madre por encontrarse en un hotel con su nuevo novio, Rusherking.

La respuesta de Suárez no se hizo esperar, pero lo que llamó la atención es que en su descargo la actriz le tiró por primera vez un palito por elevación al actor trasandino. "Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más".

Y es que, mientras él le recrimina el nivel de "innecesaria exposición", ella sostiene que el chileno es quien "filtra" cierta información a los medios y alimenta lo que considera una "campaña de persecución y hostigamiento". En concreto, Suárez acusó a Latorre y a Ángel De Brito y confirmó que los llevará a la Justicia. El palito hacia su ex llegó casi en simultáneo con la declaración de guerra que le hizo a través de Instagram al conductor de LAM. ¿Casualidad?

Aunque la primera reacción de Vicuña ante la acusación fue decir que no iba a hablar más de su ex mujer, lo cierto es que el chileno salió a defenderse de las duras acusaciones vertidas por Suárez en el polémico tweet. "Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol", aclaró de inmediato Benjamín, al tiempo que sumó: "Vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre desde hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol".

Atenta a las declaraciones de su ex, la "China" volvió a hacer uso de sus redes sociales y cantó retruco. ¿Qué hizo? Primero, publicó una foto en la que se la puede ver junto a Magnolia y el hijo menor de Carolina "Pampita" Ardohain, Beltrán. "Feliz nacimiento al hawaiana que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru", le dedicó.

Después del tierno posteo junto al hijo de Vicuña, la "China" partió rumbo a un restó de pastas para compartir una cena romántica con su nuevo novio, el trapero Rusherking. La pareja aprovechó la salida y compartió una dulce postal de la cena, que incluyó gaseosas, pastas y flan casero. ¿Para vos, Benjamín?