Vicuña le respondió a la China después del fuerte palito que le tiró en redes: "Ya es una mujer adulta"

Hace pocos días Eugenia la China Suárez se quejó en Twitter de que su ex, Benjamín Vicuña, cuida muy poco a sus hijos Amancio y Magnolia porque siempre tiene que viajar por supuestos trabajos. "Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos", sostuvo por la red social. Y terminaba: "Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más".

A pesar del peso de las declaraciones de la China, el actor chileno eligió una estrategia precavida: no omitir comentarios. Cuando fue consultado por el tema, respondió: "Ella ya es una mujer adulta".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Donde hubo fuego, ahora salen chispas

Más allá de la incomodidad que reflejaba la cara de Benjamín Vicuña por los comentarios de su ex, como buen actor recurrió a la sonrisa para disimular el mal momento. Ante la pregunta insistente del cronista de LAM sobre cómo se sentía, el protagonista de El primero de nosotros se explayó un poco más: "No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”.

Por último llegó otra pregunta que volvió a descolocarlo: "¿Conocés a Rusherking? (la nueva pareja de la actriz)". A lo que respondió rápido: "¿A quién? No, no lo conozco". Y para cerrar la nota abrazó al notero y le dio un beso: "Sos muy malo", y se despidió.