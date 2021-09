Vicuña rompió el silencio y habló del vínculo que lo une a Luciana Salazar

En el medio de los rumores de la existencia de una relación amorosa entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar el actor decidió que era momento de romper el silencio y realizó dos apariciones mediáticas para buscar terminar con las dudas y los interrogantes en torno a su vida privada, después de su separación de Eugenia “China” Suárez.

“Me lo tomo con humor, pero es cualquiera; sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas, y todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos”, arrancó con su raid mediático Vicuña en una conversación vía WhatsApp que mantuvo con el periodista Ángel de Brito en su programa Los Ángeles en la Mañana.

“Yo le creo, no se puede acercar ni a una mina a darle un beso, que ya le arman un romance”, acotó una de las panelistas del ciclo Mariana Brey, a lo que De Brito cerró entre risas: “Una vez que le creemos a Benjamín Vicuña en este programa, la primera”.

Luego, Vicuña dio una breve entrevista en Intrusos en donde solamente dejó un mensaje a modo de resumen. “Lo único que me parece grave es hablar de alguien deprimido, porque es una enfermedad que no es joda. Si lo van a tomar en broma, por favor mejor ni me mencionen”, dijo.

Por la noche, nuevamente en la pista de La Academia de Showmatch, Luciana Salazar buscó nuevamente dar por terminado el tema. “No, no estoy saliendo con ningún actor; yo me fui sola de la fiesta, y sí me saludó ese día, pero no lo conocía de antes”, dijo.

Vicuña estuvo durante el fin de semana en el festival Cine A orillas del mar, en donde fue uno de los invitados más destacados. Ahora, se encuentra rumbo a Madrid para encontrarse con su familia.

“Le quería preguntar a Luciana ya que está acá, espero que no esté enojada conmigo, si está saliendo con algún actor con el que te vincularon este fin de semana, con Vicuña”, arrancó De Brito; sin importarle la presencia de Carolina "Pampita" Ardohain, quien puso caras durante todo el intercambio.

“No, yo ¿saliendo?, no. Yo me fui sola el otro día”, fue la escueta respuesta de la participante y el periodista no se quedó conforme, así que repreguntó. “Dijeron que te fuiste con él ¿lo conocías a Vicuña?”, insistió el jurado. “No, yo me fui sola ese día. No lo conocía, sí lo vi en la fiesta pero no lo conocía de antes”, precisó Luciana.

“¿Y con otro actor, no? porque un amigo tuyo dijo que trajiste acá un novio”, siguió De Brito. “No sé, yo no me hago responsable de las cosas que digan mis amigos ni nadie”, sumó firme la participante. “¿Con Mariano Martínez?”, quiso saber el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), y Salazar volvió a negar que esté en pareja con alguno de ellos.

En cuanto a Vicuña, además de visitar a su familia tiene pensado participar de los Premios Platino, por lo que se quedará al menos hasta el lunes 4 de octubre en la capital española. En las últimas horas, cuando faltan pocos días para el reencuentro entre el chileno y la China, algunos rumores de que ambos estarían teniendo nuevos romances comenzaron a salir a flote. Por un lado, según afirmó Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones, ella tendría “un nuevo amorío” en Estados Unidos. “El novio misterioso de la China vive en Miami”, indicó el periodista.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió Vicuña hace unas semanas en el posteo con el que confirmó el fin de la relación que lo unía con Suárez. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, cerró.

Si bien ella guardó silencio durante un tiempo, días atrás desmintió los rumores de infidelidad. “Como rompen (...) con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, dijo visiblemente enojada.

En cuanto a los verdaderos motivos de la crisis, sostuvo: “No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, concluyó Suárez.