Vicuña se olvidó de la China y puso primera con su novia: "Están entusiasmados"

Después de una separación nada sencilla por problemas económicos, y luego del escándalo que involucró a Eugenia la China Suárez por su affaire con Mauro Icardi, parece que finalmente Benjamín Vicuña encontró la contención que necesitaba para volver a encaminarse y, de hecho, empezó este 2022 enamorado y muy acompañado.

Sucede que si bien ya se sabía que el chileno tenía una relación muy cercana con Eli Sulichin, una joven de 32 años que en el pasado fue muy cercana a Carolina Pampita Ardohain, ahora la que habló fue la abogada Ana Rosenfeld, íntima de la encargada de marketing e hija de un reconocido empresario argentino.

“La conozco desde que nació y es la mejor amiga de mis hijas. Es parte de mi familia, es como si fuera otra hija mía”, aseguró sobre Eli, y agregó que ella ya le contó de su vínculo con el actor, y que el consejo que le dio fue que "disfrute el momento" y sea "feliz".

“Es una relación muy nueva, se están conociendo. Esa es la realidad. Más allá de qué hacen una hermosísima pareja, el tiempo dirá”, agregó Rosenfeld, quien aclaró que Pampita está enterada del romance y que no tuvo ningún problema, ya que en verdad ella es amiga de la madre de la joven, a quien por supuesto conoce hace años.

Al ser consultada por el medio chileno Las Últimas Noticias respecto a la reacción de la modelo, la letrada comentó que le pareció muy bien el comienzo de la relación, ya que se trata de "una mujer, sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo”.

“Están súper entusiasmados y súper emocionados. Eso es lo que me cuenta Eli. Y más allá de la fama de Benjamín, ellos quieren cuidar la relación”, sumó Rosenfeld, quien aclaró que Eli siempre fue muy perfil bajo y que pretende seguir en esa sintonía.

Por otro lado, cuando le preguntaron por la personalidad de la joven, la abogada comentó que ella tiene "todos los atributos para emocionar a cualquiera" y que además es una chica muy exitosa que se dedica al marketing.

“Es hija de un empresario dedicado a las finanzas, es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana. A Eli no le va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. Además, ella tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. O sea que no busca fama ni dinero”, sostuvo y por último agregó: "Jamás ha buscado este tipo de exposición. Nunca ha tenido novios famosos y siempre ha estado con hombres más grandes que ella, aunque no mucho, 5 o 6 años más".