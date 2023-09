Vicuña y el emotivo homenaje a su hija Blanca, a 11 años de su muerte: “Todos los días, todos”

El dolor por la muerte de Blanca Vicuña todavía sigue ahí y el golpe que significó para el mundo del espectáculo aún se siente. La hija de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012 y su familia la recuerda cómo quiere y puede. A 11 años de su fallecimiento, el actor chileno publicó un homenaje muy especial, a horas de la misa que llevarán a cabo en su memoria.

Mientras se encuentra en República Dominicana, adonde viajó para grabar una ficción, Vicuña eligió recordar a Blanquita con una foto muy especial. En la imagen se ve un ramo de flores blancas, en alusión al nombre de la nena que murió a los seis años de edad, tras contraer una bacteria que le causó una infección generalizada.

En la imagen, Vicuña agregó la frase: “Flores blancas en tu nombre”. Al rato, publicó otra imagen en la que aparecen sus hijos más chicos: Benicio, el menor que tuvo con Pampita, y Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Eugenia Suárez, mientras miraban una película en el living de su casa. Entonces en el video sse ve una foto de Blanca junto a una vela encendida y luego la grabación se mueve para enfocar a los tres pequeños.

“Todos los días, todos”, escribió en la grabación para enviar el mensaje en memoria de su hija. No es el único homenaje que le hizo en estos años y tampoco el más grande. Tal vez, el libro para Blanca sea lo más profundo que el chileno escribió para recordarla. Se llama Blanca, la niña que quería volar, y ahí relató lo que vivió durante los últimos días de vida de la chiquita.

Pero también le dio lugar a las palabras de su ex, Pampita, que afirmó en esas líneas: “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego. Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”.

Y continuó en medio del dolor: “Las fotos que tengo me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”.

Por su parte, Vicuña había escrito: “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”.

En ese punto, escribió: “En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”.