Vicuña y el objetivo secreto del "desliz armado" de su madre contra la "China": las pruebas de la boda

La imagen pública de Benjamín Vicuña cambió de forma radical en su país natal, después de que el actor confirmara en agosto del año pasado de forma unilateral su separación de Eugenia "la China" Suárez. El chileno perdió de un momento a otro su fama de "picaflor" y se forjó un nuevo perfil, más vinculado al desamor y a la posición de hombre engañado. La historia detrás del "desliz" televisivo que protagonizó su madre, las pruebas de la boda secreta con la actriz y el operativo "de ella no se habla".

El nuevo capítulo de la novela lo protagonizó Isabel Luco Morandé, mamá de Vicuña y una de las personalidades más destacadas del jet set trasandino. Tal y como el propio entorno de los Vicuña dejó trascender en Chile, la "China" nunca fue "bienvenida" en la familia, ni se ganó el cariño de su suegra; quien nunca le perdonó a su hijo la infidelidad hacia Carolina "Pampita" Ardohain.

Pese a que la "China" y el propio Vicuña se encargaron de desmentir de forma pública la mala relación entre suegra y nuera (incluso después de separados), lo cierto es que la participación del actor y de Luco Morandé en el nuevo ciclo de Cecilia Bolocco (una copia bastante literal de los almuerzos de Mirtha Legrand) realimentó los rumores y volvió a dejar a la actriz argentina en offside.

Durante la entrevista, Vicuña y su madre abordaron distintas situaciones familiares. Sin embargo, la decisión de Luco Morandé de confirmar que su hijo y Suárez se casaron en 2018 en Uruguay sorprendió al propio chileno, que no sólo se atragantó al escucharla hablar, sino que además intervino para que no diera más detalles de la ceremonia que lograron mantener en secreto durante cuatro años.

Todo sucedió después de que el actor se refiriera a la separación de sus padres y del aprendizaje que le dejó a la hora de abordar su "nueva" vida. "Una de las cosas que aprendí de los ires y venires de mis padres es que fueron muy felices independientes después de separarse, que existen las segundas oportunidades", resaltó Benjamín, en clara alusión a sus dos grandes separaciones.

"¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?", indagó la ex de Carlos Menem, emulando -una vez más- el estilo de la "Chiqui". Ese fue el puntapié del que se valió Luco Morandé para revelar uno de los secretos mejor guardados de su hijo. "Ya lo hizo", disparó acaso sin darse cuenta de la dimensión del titular que acababa de regalarle a la conductora. Vicuña, sentado justo en frente, bajó la mirada.

"¿Te acordás?", reforzó Luco Morandé, al tiempo que detalló: "Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: 'Padre, por qué no aprovecha y no hace uno dos por uno'. Y aprovechemos para casar a...". En ese momento, la ex suegra de la "China" no disimuló su marcada intención de evitar mencionarla. "Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?", volvió a preguntarle a su hijo.

Vicuña se volvió a mostrar incómodo. Tal vez tan incómodo cuando en abril del 2019 visitó el ciclo de Mirtha Legrand con su todavía pareja, la "China"; y la actriz se mostró más que dispuesta a revelar detalles de cómo le había pedido matrimonio meses atrás durante una escapadita familiar a Chile. Ahora, quien revelaba sus secretos era su propia madre y el chileno decidió cortar por lo sano.

"No, no fue un rito. ¡No, mamá! No. No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta; ni por ese paso por la Iglesia. Creo que hay otras cosas más importantes, como esto de encontrar un compañero", procuró esquivar con incomodidad Vicuña.

La decisión de ni siquiera mencionar a la "China" no fue ingenua. Tampoco el detalle de que la pareja había pasado, aunque sea de forma simbólica, por el altar. Y es que, de acuerdo a los rumores que llegan desde chile, el malestar de Luco Morandé para con la "China" se intensificó después de que la madre de sus nietos (Magnolia y Amancio) protagonizó el escandaloso affaire con Mauro Icardi, sólo semanas después de separarse del chileno.

Las pruebas del casamiento secreto entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña

El viernes 9 de marzo del 2018, la "China" celebró sus 26 años con una romántica escapadita junto a Vicuña a Carmelo. La pareja viajó con Rufina y con Magnolia, que por entonces tenía un mes y un día de vida.

Pero la escapadita y el bautismo de Magnolia fue tan sólo una pantalla para desorientar a los medios uruguayos. Y es que la pareja aprovechó la ceremonia religiosa para llevar adelante una bendición de alianzas y celebró su unión con sus más íntimos.

Por la noche, hubo un banquete al aire libre especial en el que brindaron y no sólo por el bautismo de la pequeña. La "China" se vistió de blanco con un vestido digno de una novia rumbo al altar e incluso posó con su ramo de flores.

Por ese entonces, los planes de la pareja era realizar dos mega festejos a fin de año: uno en Buenos Aires y otro en Santiago de Chile. Sin embargo, nunca llegaron al altar. "No es nuestra prioridad, estamos los dos con mucho trabajo. Ya lo haremos", desestimaba en ese entonces la "China".