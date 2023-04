Video a cambio de sexo para "que salga natural": Cristian Castro y sus nefastos audios

Con la excusa de “me encantás” y “transmitir más química”, Cristian Castro le ofreció a la modelo Sol Galera una participación en su videoclip. Eso sí, el requisito era que vaya sola y concrete un encuentro sexual con él. “Cielo, estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo”, expresó el cantante.

Además, en las conversaciones que mantuvieron en Whatsapp, el músico le escribió: “Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte pasaje. Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”.

Según el relato de Galera, Castro se comunicó por primera vez con ella a través de Instagram, en donde comenzó a tirarle piropos y la invitó a ser parte de su nuevo videoclip. Sin embargo, al correr de los días se volvió a comunicar con ella, y cambió su relato. Frente a esto, la joven le expresó: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.

Cabe mencionar que las comunicaciones entre ambos no sólo se dieron via mensajes, sino que el cantante también le envió audios: “Qué linda que sos, bombón. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. ¿Tenés qué 24 o 25?”.

Por otra parte, y a raíz de una foto que compartió la modelo en París, el hijo de la reconocida actriz mexicana le dijo: “Ay, amor, qué bien te ves en la Torre Eifel. Qué bien que te ves, me hubiese gustado estar ahí con vos. ¿Con quién fuiste?”. Tras hacer ruido de besos, agregó: “Conmigo, quiero que vayas conmigo”.

En ese entonces, ella le contó que había estado en la ciudad francesa y que le parecía un gran lugar. “Ah, mirá qué lindo... Sí, podemos hacer el video juntos hoy. Hagámoslo y conozcámonos que es lo que más quiero en la vida”, siguió Castro quien la quería como participante de su videoclip “Paris es una trampa”.