VIDEO | El terrible momento en el que Baldwin se enteró de la muerte de Halyna: "No salvó su vida"

Día a día siguen apareciendo nuevas revelaciones sobre el accidente en el set de la película “Rust” en donde el actor Alec Baldwin mató a la directora de Fotografía, Halyna Hutchins, en un episodio que todavía no quedó del todo claro. En ese contexto, en las últimas horas se conoció el video del momento en que el actor se enteró había matado a su compañera de trabajo. Todo sucedió mientras los efectivos de la Policía de Nuevo México le tomaban declaración.

"Tengo algunas noticias muy desafortunadas que contarle. Ella no consiguió salvar su vida”, le dijo uno de lo jefes de la investigación.

Inmediatamente Baldwin se llevó la mano a la boca y exclamó: "No". A continuación, la agente de policía le comunicó que Joel Souza, director de “Rust" y que también fue herido en el rodaje, estaba bien. Como si se tratase de una escena de suspenso, Baldwin se mantuvo en silencio durante un breve tiempo para luego ser interrumpido por el policía nuevamente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Lo siento. No queríamos que te enteraras de su muerte fuera de la comisaría”, agregó el oficial que le preguntó: "¿Podemos hacer algo por usted?”. De inmediato el actor miró fijo a su interlocutor y le pidió sólo una cosa: “quiero llamar a mi esposa”. Luego de eso, se retiró de la sala en donde era interrogado con la mano en la frente dando a entender que no podía entender lo que había sucediendo.

A principio de semana se conoció el material del momento del accidente. Ahí se puede ver como el policía del servicio de emergencia habla con el actor hollywoodense caracterizado como su personaje y admite haber sostenido el arma. Asimismo, se puede ver el cuerpo de Hutchins en el piso mientras recibía la atención de los médicos, que lamentablemente no pudieron salvar su vida.

La cara de Souza en el vídeo es espeluznante ya que parece estar en shock y no percatarse de nada: ni de su disparo, ni la de muerte de su compañera. A Souza lo retiran en camilla a la vista de todo un set devastado por lo que estaba sucediendo. “Todo estaba preparado”, se le escucha decir a Baldwin mientras la policía le pregunta que sucedió y también afirmó que "los pasos que se siguieron fueron los del protocolo establecido". Las imágenes son tenebrosas y parecen sacadas de una película de terror y no de un film de western.

Recordemos que al menos seis de los técnicos del equipo de Rust señalaron sobre la problemática de seguridad con las armas y revelaron que había muy poco presupuesto para realizar la costosa película.

Sobre el crimen cometido en octubre de 2021, el asistente del director de "Rust", David Halls, reconoció a los investigadores que no había revisado el arma que gatilló Alec Baldwin para constatar que no tuviera municiones reales antes de dársela al actor. Si bien ya había declarado que el arma era una "pistola fría" (sin municiones reales), como se utiliza en las ficciones, en su nueva indagatoria aportó más detalles sobre cómo se dieron los hechos. Según el sitio especializado Variety, Halls reconoció que no se detuvo a revisar el cargador, ya que pensó que contenía balas de mentira.

"Cuando Hannah (la responsable de las armas del set) le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres municiones", dice la declaración jurada que reconstruye los dichos de Hall en el marco de la investigación en curso. "Él reconoció que debería haber revisado todas, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor", agregó.

Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito local, dijo ayer en una conferencia de prensa que "es demasiado pronto para decir si se presentarán cargos", dado a que todavía resta saber quiénes eran los responsables de controlar el estado del arma, y por qué se la entregaron al actor cargada con balas reales. De lo que se reconstruyó sobre el momento del disparo, se sabe que durante el ensayo, sin cámaras encendidas, Baldwin ya estaba vestido con ropa de film, y permanecía acompañado de Souza, la directora de fotografía Halyna Hutchins y algunos otros del equipo.

Halls sacó una pistola de utilería de un vehículo estacionado fuera de la iglesia y gritó "¡arma fría!", lo que indica que estaba descargada. Luego, se la entregó a Baldwin, quien estaba sentado en un banco de la iglesia frente a la cámara y al equipo. La escena requería que Alec disparara hacia la cámara, y cuando lo hizo, se escuchó un estallido fuerte, y luego Hutchins comenzó a agarrarse el estomago y a decir que no sentía las piernas, mientras que el director notó que había sangre en su hombro.