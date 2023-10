VIDEO | "Llegué tarde a la repartija de tujes": la desopilante reacción de Barili a una propuesta Wainraich

La seriedad con la que suele presentar las noticias por la pantalla de Telefe o la que usó durante su rol como moderador en el primer debate presidencial de 2023, brilló por su ausencia. Y es que Rodolfo Barili reaccionó en las redes sociales a una poco usual y muy divertida propuesta en video que le envió Sebastián Wainraich y despertó las carcajadas de sus seguidores. Resulta que el conductor radial, en una de sus típicas humoradas, lo invitó a participar de una controvertida coreografía de baile, y aunque su par de la tele se negó a acompañarlo, no tuvo miedo en prenderse a la joda y hasta se animó a proponer a su reemplazante.

El baile en cuestión es un viral de unos chicos que pasaron por Got Talent a puro perreo y sacudida de nalgas, logrando un desempeño muy atrevido y difícil de replicar sin un talento previo o, al menos, unas clases de twerking. "Vengo a dar una noticia recontra importante para mí. En esta carrera de ser un artista más completo, voy a empezar a estudiar baile", asegura Wainraich en el sketch que se viralizó en las redes sociales. "Mi objetivo es hacer esta coreografía de acá a fin de año", continúa el marido de Dalia Gutman. "Quiero encontrar un buen compañero para hacer esta coreo y pensé en Rodolfo Barili. Rodo, si estás mirando, te desafío. ¿Dale?", lanzó, sin que se le escape una risa o una mueca ante tal propuesta.

Es que Wainraich es uno de los humoristas más populares de la Argentina. Con más de 20 años haciendo de las suyas en radio, con varios espectáculos prolíficos de stand up en su carrera y protagónicos en cine de comedia. Su talento no es muy discutible. Es por eso que la sorpresa la dio su invitado, quien se prendió a jugar con lo que le ofreció.

Ya mientras miraba el video se señalaba a él mismo sorprendido y, con el mismo dedo, apuntaba también a su parte de atrás, como señalando una carencia que le impedía ser parte de la danza exhibida. "Te agradezco que hayas pensado en mí. Pero no, no. Yo llegué tarde a la repartija de tujes. No habría nada que mover, Seba", dijo sin perder su rictus de seriedad.

"Además, desde el debate estoy con un tema de maquillaje... no importa", continuó mientras mostraba una brocha para ruborizar sus mejillas. Al mismo tiempo, y tras bajarse de la solicitud de su colega, se animó a invitar a un tercero a que se la juegue y haga el excéntrico perreo. "No sé, ¿pensaste en Facundo Arana? Por ahí...", concluyó su participación el presentador televisivo.

"Ah, no. Esto es espectacular. Rodi, muchas gracias por pensar en mí. Sos un hermano", ironizó, entre risas, el actor horas más tarde. "Sobre todo por la forma de poner la espalda. Olvidate, nací para esto. Esto soy yo. Pero lamentablemente tengo mal la rodilla. Estoy complicado, no puedo apoyarla en el piso", expresó ya con un filtro que adelantaba lo que decía y lo hacía parecer más ridículo por el tono agudo de su voz.

"Seba, vamos a tener que pensar en otra persona. Alguien que mueva bien la espalda, que tenga mucho movimiento. Como yo, que la gente se lo imagina bailando. ¿Quién puede ser?", cerró Arana. Los comentarios en la publicación del actor se animaron a tirar posibles compañeros de baile de Wainraich. Darío Barassi, Pablo Granados, Ricardo Darín, la lista se hizo tan extensa como el chiste original, ese que derivó en las desopilantes reacciones de Barili y Arana.