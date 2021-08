VIDEO | Problemas financieros, desalojos y robos: volvieron a detener a la ex novia de Sergio Denis por hurto

Verónica Monti, conocida por haber sido pareja de Sergio Denis, fue atrapada una vez más in fraganti mientras intentaba llevarse sin pagar un par de botas de un local de Zara, ubicado en el shopping de Alto Palermo. El hurto ocurrió este domingo y la mujer fue trasladada a la Comisaría Comunal 14, situada en República Árabe Siria 2961.

Luego, fue trasladada a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor. “Verónica Monti, la última novia de Sergio Denis fue detenida este domingo a la salida de un local de ropa en el shopping Alto Palermo llevándose un par de botas. Indudablemente necesita atención médica por algunos indicios que así lo han demostrado”, apuntaron en Implacables, ciclo que se emite por la pantalla de El Nueve.

La joven logró la libertad horas después de que su abogado, Martín Francolino, se presentara para hacer los trámites necesarios con el fin de conseguir que la dejen en libertad. El informe policial consigna que la suma de los dos artículos que intentó robar Monti supera los $20.000. “Detuvieron por hurto en flagrancia a Verónica Monti, ex pareja de Sergio Denis. Está acusada de intentar robar botas y zapatillas en un local del Alto Palermo", detalló la periodista Jenny Di Serio.

Además, compartió fotos en de los dos productos que la mujer se habría llevado del famoso local de ropa, una de las postales muestra un par de botas negras y la otra unas zapatillas, y sumó: "En 2019 fue sorprendida intentando llevarse mercadería de un supermercado. Declarará a las 13.30 horas".

El periodista Germán Mónaco publicó en Twitter un video de la cámara de seguridad de ese local. En la grabación se observa a la ex de Sergio Denis discutiendo con el personal de seguridad en la puerta del comercio. "El video de la cámara de seguridad de Zara cuando frenan el paso de Verónica Monti, la ultima novia de Sergio Denis. Se intentaba robar dos pares de calzado". escribió.

Cabe recordar que mientras que Sergio Denis aún luchaba por su vida en la Clínica Alcla, Monti fue acusada de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano en 2019.

En aquella oportunidad, los empleados del local detallaron que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaba escondida mucha más mercadería”. Consultada por aquella denuncia, Monti había sido clara y aseguró: “Eso es una mentira, sino hubiera habido videos, pruebas o algo. No me arrepiento de no haberme defendido, no me puedo tranzar en cada boludés (SIC) que los medios inventan".

Y siguió: "La mediocridad de la raza humana, y de la argentina, queda expuesta en muchos planos de la vida, pero en televisión la mediocridad está al palo mal”. Sin embargo, días después se dio a conocer un video que dejó en evidencia el modus operandi de la ex pareja de Denis a la hora de ir de compras. En el mismo se la podía ver a Monti en otro supermercado poniendo la mercadería en un cochecito de bebé vacío, mientras observa atentamente a la seguridad de aquel local.

Por aquella época, fue el periodista Damián Rojo el que reveló que Monti había sido denunciada por los dueños de un supermercado, alegando que “metió productos en un cochecito de bebé y se fue sin pagar”. “Testigos afirman que se puso muy nerviosa, comenzó a gritar y se fue rápidamente del lugar. ‘No soy ninguna chorra’, decía a los gritos”, había detallado el panelista del ciclo de Intrusos.

Lo cierto es que por aquella época, la mujer se encontraba enfrentada a la familia de Denis, ya que le habían prohibido nombrar públicamente o visitar al cantante a través una medida cautelar. En caso de no respetarla, debía pagar una multa de 100 mil pesos. Esto se debe a que en declaraciones con los medios contó que el músico tenía “adicciones” que debía tratar y que “había consumido cocaína antes de subir al escenario de Tucumán” que terminó costándole la vida.

En febrero del año pasado, Monti había relatado que se encontraba transitando por un momento sumamente complicado debido a la falta de trabajo y a la dificultades para mantener a sus dos hijos pequeños. en ese sentido, la mujer había revelado que a veces no tenía para darle de comer a sus hijos, para afrontar el alquiler de su casa y que su ex marido no le pasaba la cuota alimentaria correspondiente.

Por entonces, había remarcado que le quedaban tan solo un puñado de días para desalojar la vivienda que habitaba y que la relación con su familia tampoco era la mejor, ya que se encuentra distanciada de sus progenitores y hermanos. La situación de la morocha era más que adversa y muchos se preocuparon por una terrible frase que había lanzado en aquel momento: "Si no fuera por mis hijos me pego un tiro".