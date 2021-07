Viejo y "come tucumanos": Alex Caniggia aniquiló a su padre y le exigió que le "pague" a Nannis

El clan Caniggia tiene muchas similitudes con el Maradona en lo que respecta no sólo a lo futbolístico, sino también a los escándalos. Claudio Paul Caniggia y su ex esposa Mariana Nannis no reparan en disputas públicas, sobre todo después de su mediática separación. Pero a eso se le suma que poco a poco sus hijos empiezan a tomar partido.

Ahora el que salió a tirarle con de todo al “hijo del viento” y ex delantero de la selección argentina fue Alex Caniggia, quien en sus redes sociales dejó de compartir memes o canjes, increíblemente, para dedicarle una serie de duras palabras a su padre.

“Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando… la herencia que con el tucumano te estás gastando”, arrancó “El Emperador”, apodo con el que suele autoreferenciarse como también “el más pij...”. Pero lejos de dejarla ahí, Alex siguió con la catarata de insultos contra su padre. “Estás mal de verdad, pero no nos está preocupando que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, agregó, sin filtros.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que Claudio Paul hace tiempo que está relacionado sentimentalmente con Sofía Bonelli, una joven de 27 años con la que se dejó ver en varios lugares entre ellos Playa del Carmen, en México, en lo que fue la filtración de la primera foto de la pareja. "Cada día más viejo y pelado… y de novio con el que mea de parado”, agregó Alex en otra historia de Instragram.

La situación de los Caniggia se encuentra en ebullición luego de una denuncia penal que realizó Nannis contra el ex futbolista por la viralización de una foto en donde se la puede ver a la mediática mostrando las marcas y los moretones productos de supuestos golpes que, según asegura, recibió de parte del ex jugador de la Selección Argentina.

La imagen, la cual forma parte de la denuncia por "violencia doméstica y tentativa de abuso sexual agravado" que Nannis realizó en contra de Caniggia el año pasado, fue dada a conocer en el programa Nosotros a la mañana. Los hematomas que la mediática exhibe en la postal corresponderían a un episodio de violencia que aparentemente la mamá de Charlotte y Alexander padeció en manos del ex futbolista en octubre de 2018.

Según detallaron en el ciclo de El Trece, la denuncia "fue hecha por ella el 20 de agosto de 2020 y todavía no tiene resolución esta causa". "Esta foto fue sacada a mediados de 2018, en octubre de ese año. Mariana contó que estaba con Caniggia en la zona de Puerto Madero y que él la tomó, y por eso es tentativa, para intentar tener relaciones sexuales no consensuadas", resaltaron en el programa conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez.

Y agregaron: "Ante la negativa de Mariana, empiezan los golpes. Esta es la denuncia”. De acuerdo con la denuncia, en octubre de 2018, Nannis llegó a la habitación en la que vivía con Caniggia en la zona de Puerto Madero. En ese momento, él la habría tomado del brazo a la fuerza e intentó tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, habría comenzado a golpearla.

En el documento, Nannis sostiene que terminó "lesionada en las piernas, hombros, brazo y antebrazo, toda moretoneada porque se defendió de la agresión sexual". "Dice que ese día Caniggia llega raro, en estado de ebriedad, a su departamento a las 4 de la mañana. Y, según lo que se lee en la denuncia, él le habría dicho 'si hacés esa denuncia tu cabeza va a rodar' y 'si salís por esa puerta te voy a mandar a matar'", resaltaron en el ciclo.

Cabe destacar que la mamá de los mellizos lleva otras dos causas contra el ex delantero: una es por asociación ilícita y la otra por enriquecimiento ilícito. A mediados de agosto de 2019, Mariana Nannis decidió darle un nuevo disgusto a su ex marido: Caniggia fue denunciado por "abuso sexual" a través de los abogados de la mediática, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18.

En la denuncia, la mediática afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio. Cabe recordar que la mediática contó en el living de Susana Giménez un episodio de violencia de género en manos del ex delantero que le causó la pérdida de un embarazo.

En aquella oportunidad, reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

La denuncia estuvo acompañada por ésta y otras fotos de golpes en el rostro y en el cuerpo que Nannis mostró en esa oportunidad. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera. Según contó, Caniggia la maltrató físicamente durante los últimos 30 años, afirmó que llegaba a las 4 de la madrugada a la casa y como ella no quería tener relaciones sexuales, la golpeaba.

A principios de junio de este año se dio a conocer los resultados de las pericias a las que fue sometida Nannis por un equipo de psiquiatras y psicólogos para determinar la veracidad de su relato. Según el informe, Nannis describió a su ex marido de manera despectiva, acusándolo de "manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”. Además, la pericia remarcó que la ex del "Pájaro" manejó en su relato un "pobre nivel de fundamentación".

A su vez, la psicóloga forense señaló que Nannis presenta "un trastorno de la personalidad con rasgos histéricos y narcisistas, sostenida en una organización yoica con marcada inmadurez psicoemocional y egocentrismo, inestabilidad y predominio de lo afectivo sobre lo racional”.