"Villera y acomodada": las críticas de "La Tora" a Alfa y su violenta respuesta cargada de odio

La relación entre Walter "Alfa" Santiago y Lucila Belén "La Tora" Villar va de mal en peor. En Gran Hermano peleaban a diario hasta que ella, tras ser eliminada, volvió y se reconcilió, luego de comprobar la enorme popularidad del sexagenario. Pero ahora tuvieron un feroz cruce a partir de la gala de los Martín Fierro, donde el actual panelista de Polémica en el Bar estuvo con su novia Delfina Wagner.

La presencia de ambos en la fiesta de la televisión no fue bien vista por La Tora, quien no dudó en criticarlos. ¿Qué recibió a cambio? un meme que fue compartido por Alfa en sus redes sociales donde la trataba de "villera de Berazategui". "La villera de Berazategui preguntando qué hacía Alfa en los Martín Fierro. Negra teñida, agradecele a Nacho (Castañares Puente) que sin él no sos nada, boludita", fueron las palabras que compartió el ex hermanito.

Esto generó que Lucila responda desde Fuera de joda, el streaming en el que participan ella, su novio, Julieta Poggio y Daniela Celis. "Vamos por partes. Villera no es un insulto. Y esto se lo digo a Alfa, que es el que lo repostea. Porque una persona villera, nada más vive en una villa. Después tenemos un montón de grandes que nacieron en una villa: Carlos Tévez, Barby Franco, Diego Armando Maradona", enumeró "La Tora".

"¿Agradecele a Nacho? ¿Qué? Es mi pareja, yo tengo mis laburos, él tiene los de él", continuó Villar. "Ojalá que la Municipalidad de Berazategui lo nombre persona no grata, porque sería un mamarracho que esta persona esté ahí", agregó.

Al mismo tiempo, la chica agredida reveló la conversación que mantuvo con su ex compañero, luego del cruce, y allí la cuestionó con dureza por decir que no sabía por qué estaba ahí. "¿En serio no sabés bien por qué? Es muy fuerte. ¿Qué necesidad de bastardearme así?", disparó Santiago. "Alfa, interpreta lo que te digo. No sé por qué vos sí y los otros 20 no. Y nos preguntó todo el mundo", explicó "La Tora".

"¿Y por qué ustedes? Es lo mismo", repreguntó el sexagenario. "Porque nosotros estamos trabajando desde las 18", detalló la mujer, en referencia al rol que cumple junto a sus compañeros en el streaming que produce Telefe. "Demasiada agresión gratuita, Lucila", cerró Alfa la conversación. "Entonces me manda una foto, que es la que comparte. Y le digo: 'Ya lo vi que los pusiste. Tranqui Alfita, tomá lo que quieras tomar e interpretar. En ningún momento te insulté...", expuso Lucila.

También allí contó dio más detalles de cómo fue el ida y vuelta por Wagner. "También estuvo la novia de Alfa, que en un momento se vino a sentar. Y dijimos: "Ella acá en nuestra mesa, por lo menos, no. Que siga allá parada porque acá tienen que estar otras personas acá sentadas.". Eso lo hablamos con la gente que correspondía, que también estaban muy enojados porque estaba la novia de Alfa. Pero bueno, qué sé yo, vieron cómo es Alfa", contó Lucila.

Esto generó que la antisemita confesa dé su versión de los hechos respecto a cómo se dio su presencia en la gala que se organizó el último domingo en el Hotel Hilton. "Estuvimos en la alfombra roja, en la habitación en el hotel y después asistimos a la ceremonia. Yo no estaba sentada en la mesa de Gran Hermano, me senté en una mesa aparte. A lo largo de la noche las mesas se van disolviendo. La gente se levanta y se intercambian los lugares, se mueven de los asientos que tienen nombre y apellido, para poder socializar un poco, para hablar y compartir entre colegas", indicó Wagner.

"En ese contexto, Alfa me dice que me acerque y yo voy a la mesa donde está él. Había muchas personas que fueron a acompañar a sus parejas o por motivos que desconozco, pero que tampoco estaban invitadas. No es nada nuevo. Por lo cual cuando voy pregunto si alguien tiene algún problema con que yo esté ahí, nadie dijo nada, de hecho todos dijeron a viva voz que no", siguió.

Y continuó: " Con lo cual me senté un rato a compartir, luego me levanté y seguí. Y así fuimos yendo y viniendo todos, toda la noche. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto y por qué se los cuento ahora? Porque hubo ciertas personas que se dedicaron a hacer comentarios, tratándome de desubicada y poniendo en tela de juicio el por qué Alfa y yo estábamos presentes en la ceremonia".

"Para empezar, cuestionar la presencia de Alfa es un absurdo total. Primero que era una persona que integró, no como un participante más, sino desde un rol protagónico, en el reality que ganó el Martín Fierro de Oro. Fue una persona que destacó por su personalidad, por su aspecto, y que logró crear e imponer un personaje que hasta el día de hoy en los medios, habiendo pasado meses desde que terminó Gran Hermano. Dio rating, es reconocido por un montón de figuras en el ambiente televisivo, con lo cual es incuestionable su presencia en un evento que se dedica a destacar el rating y la participación en distintos programas, y el nivel de protagonismo", señaló la libertaria.

"Así que, ¿quién es "La Tora" de Gran Hermano para saber mejor que APTRA, la organización, para saber mejor quién debería estar en los premios y quién no?", cuestionó al cerrar su mensaje en redes. "La Tora" no se quedó conforme con las palabras de la novia de Alfa, y fue por eso que también sumó cosas al cruce que mantuvo con ella por su presencia en la mesa de los Martín Fierro. "Encima tuvo el tupé de tuitear como boludeando a los que no fueron. Vos no estabas invitada, amor. Y no la quieras jetonear, no la quieras picantear, porque no estabas invitada. Vos te colaste, te ayudó a colarte Alfa", reveló la chica de Berazategui.

Quien intentó bajar los decibeles respecto al enfrentamiento fue Nacho. "A nosotros nos puso contento verlo a Alfa, porque lo queremos y estuvo bueno compartirlo con él. Es al pedo tener una discusión porque realmente nos queremos", confesó. Alfa evidentemente no supera las escenas que le hizo "La Tora" para hacerlo quedar como un machista, violento y abusador, cuando estaban en Gran Hermano. Todas las críticas que luego de comprobar su popularidad afuera, prefirió guardarse.