"Vine a buscar a mi nieta": el regreso de la Polaca, la muerte de Trauman y más de ATAV

La segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza generó expectativa entre los fans de la primera entrega de la ficción de El Trece. Después de dos años de pandemia que condicionaron el inicio del rodaje, Adrián Suar finalmente puso al aire la continuación del culebrón y, contra todas las apuestas, el rating no acompaña en esta oportunidad.

Imposibilitado de meter mano en la trama para poder enamorar a la audiencia -la ficción se terminó de grabar hace meses-, Suar apuesta a que el desarrollo de la historia termine por enganchar a la audiencia, que noche a noche parece volcarse más por Masterchef. Es por eso que El Trece se juega mucho con el capítulo de esta noche, en el que regresarán dos de las figuras más importantes de la primera temporada: el proxeneta Samuel Trauman y Raquel, "la Polaca".

Nota al lector: la segunda temporada arranca en 1983, por lo que los personajes interpretados en 2019 por Fernán Mirás y Eugenia "la China" Suárez regresan, pero superando los ochenta años de edad.

En el presente de la tira, Trauman es presentado como un ex proxeneta que logró "reconvertirse" luego de haber sido detenido en 1940 por las denuncias de "La Polaca". El cafillo logró construir un imperio en el mundo del teatro de revista, heredado por sus dos sobrinos: Horacio Hills (productor y guionista, interpretado por Juan Gil Navarro) y Ricardo Hills (capocómico, en la piel de Darío Barassi).

Hasta ahora, Trauman sólo había aparecido en la novela a través del recuerdo de su sobrino Horacio, quien lo venera como si fuera un dios. Recién en el capítulo del martes por la noche se lo pudo ver en la pantalla, interpretado ahora por Gustavo Bellati. Se trató del regreso del cafillo a su teatro y marcó un antes y un después en la trauman: reconoció a Anita Pérez Moretti (la nueva estrella en la que invierte Horacio), la nieta de "La Polaca" y Aldo Moretti.

Si bien muchos pensaron que el tenso encuentro entre Trauman y Anita iba a ser "la bomba" de la segunda temporada, lo cierto es que esta noche el ex cafillo se enfrentará a su amada "Polaca", ahora intepretada por Silvia Kutika, quien lo visitará en la clínica en la que fue internado después de descompensarse tras el mano a mano con Anita.

"Al final es verdad lo que dicen, yerba mala nunca muere", es la frase con la que "La Polaca" interpela por primera vez en más de cuarenta años a quien fuera su explotador sexual. "Polaquita", le responde Trauman con sorpresa (y su infaltable sombrero bombín) desde la cama de la clínica. "Vine a buscar a mi nieta. Ana es mi nieta", le explica, de acuerdo a los anticipos.

Hasta ahora, lo único que se sabía de "La Polaca" es que seguía viva, aunque con casi nulo contacto con su familia. "¿Qué sabés de Raquel? Hace mucho que no tengo noticias de ella. Lo último que supe fue que murió Aldo. Nos enteramos cuando estábamos en Barcelona. Para mi viejo fue un mazazo", le preguntó Pedro (el hijo de Lucía y Bruno) a Anita. "Sé poco, pero la tengo muy presente", le respondió la nieta de la "Polaca", al tiempo que señaló: "Es igual a Tomi".

"Heredaste mucho del espíritu de tu abuela, Raquel. Esa sangre polaca y testaruda", destacó el hijo de Lucía y Bruno. "Polaquismo, le dicen... si mi abuela pudo con la trata, yo voy a poder con esto (por su tumultoso desembarco en el mundo del teatro de revista", prometió la joven capítulos atrás, antes de que Pedro fuera asesinado por su mejor amigo (Federico D'Elía), tras descubrir que fue él quien entregó a su mujer (Silvia) a los militares y participó de la apropiación de su hija recién nacida, Rocío.

Esta noche, Raquel se encontrará con su nieta. Pero eso no será todo. Los fans de la primera entrega también presenciarán un momento clave en la historia: la muerte de Trauman. "De una cosa sí me arrepiento, de enamorarme. El amor hace débiles a las personas. Si querés ser grande como yo, no te enamores", son las últimas palabras que le dice a su sobrino.