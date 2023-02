Violación en El Hotel de los Famosos: el posteo del Chino Leunis y el por qué del silencio de Pampita

En la mañana del jueves 2 de febrero, Flor Moyano, ex participante de El Hotel de los Famosos 2, denunció a Juani Martino por una violación y otros seis hechos vinculados a abuso sexual que ocurrieron en el set de grabación del reality. La joven elevó la denuncia, mediante su abogado, Roberto Castillo, a la Justicia.

A principios de diciembre, durante las grabaciones del ciclo, Martino fue expulsado, aunque no se sabía qué había ocurrido. Ahora, con el programa al aire y la denuncia de Moyano, todo sale a la luz. En ese contexto, la productora, El Trece , Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis quedaron en el ojo de la tormenta.

La denuncia de la influencer reza: “Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”.

El quinto hecho de abuso que sufrió la joven fue relatado en la denuncia de la siguiente manera: “En el baño se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente. Me sentí peor que nunca: totalmente ultrajada, indefensa y denostada. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así, fue un lapso de tiempo muy corto hasta que logré escaparme de la situación”.

Y el sexto hecho, ocurrido el 24 de noviembre, Flor dijo: “Esa noche, donde me voy a dormir, cuando me estaba acostando, llega al cuarto y me pregunta qué me pasaba, le cuento lo que me molestó y me dice que lo hizo apropósito (...). Después de eso nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría y el de la inteligencia, que tenía que elegir muy bien porque sino lo iba a perder. Le digo: ‘La sabiduría’. Acto seguido, me dice que no me asuste, que me iba a hablar en un idioma raro. (...)”.

Y completó: “Me hacía como una especie de ritual y me dice que me quiere sentir. Yo le digo que no, que no quería. (...) Se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. (...) Yo solo deseaba que termine y que se vaya, no tenía forma de salir. Cuando me abusaba solo esperaba que alguien se de cuenta de lo que estaba pasando. Hasta que a los minutos entró Nicolás, productor de la noche y tiró una caja de preservativos”.

En ese contexto, Leunis utilizó su cuenta de Twitter para solidarizarse con la víctima. El Chino escribió: “Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”.

En tanto, Pampita aún no dijo nada. Según allegados a la modelo, se encuentra de vacaciones y ajena a cualquier problema vinculado al programa que terminó de grabar a comienzos de enero. Otros aseguran que la conductora está arrepentida de haber formado parte de la segunda edición del reality y que se mantendrá alejada del escándalo.

En tanto, las autoridades del canal y la productora realizaron varias reuniones durante la jornada del viernes 3. Primero analizaron si suspenderían la emisión del programa, que fue cambiado de horario (pasó de la noche a la tarde) por su bajísimo rating. Como está editado, se emitirá tal como estaba planeado y no emitirán ningún comunicado. Solo dejaron en claro, a través de una placa, que el programa se grabó el año pasado.