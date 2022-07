“Violencia, drogas e incesto”: Ricky Martin fue denunciado por su sobrino ante la Justicia

Una terrible historia con capítulos de violencia, drogas y hasta incesto cautiva a Puerto Rico. Y es que el acusado es Ricky Martin, la máxima figura del país. El cantante fue denunciado por Yaddiel Sánchez Martin, su sobrino, un joven de 21 años que es hijo de su hermana Vanessa. Por esa acusación, Ricky deberá presentarse el 21 de julio en los tribunales de San Juan, por la causa iniciada por “violencia doméstica” que se habría dado en el marco de una relación sentimental que duró siete meses.



Según las fuentes judiciales, la jueza Raiza Cajigas Campbell habilitó la solicitud del denunciante, que en su testimonio aseguró que ya no se encuentran juntos desde hace dos meses pero que el artista "no aceptó" la separación. Por eso, pidió un orden de restricción contra el músico. En la causa también figuran abusos de alcohol y drogas, y escenas de sexo, que darían lugar al incesto entre Ricky y el hijo de su hermana.

Apenas la información sobre la denuncia salió a la luz, los abogados de Martin afirmaron que todo se trataba de una mentira y que la denuncia era falsa. En un principio, el nombre del propio denunciante se había mantenido en el anonimato ya que en Puerto Rico se protege de esa forma a las víctimas de violencia doméstica. Pero, fue Eric Martin, otro hermano de Ricky, quien hizo pública la denuncia y contó que el chico tiene “problemas mentales”.

En tanto, Eric publicó un video dedicado a su sobrino en el que dijo: "Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo".

Horas después, se supo que se trataba de Yaddiel Sánchez Martin. El joven dijo que mantuvo una relación incestuosa con su tío y que sufrió violencia. También salió a la luz que el joven de 21 tiene una denuncia en su contra por “acoso” y que fue realizada por una mujer. Como sea, el 21 de julio, Ricky deberá presentar para hacer frente a la denuncia en la que fue denunciado por violencia. El joven también dijo que “consumía drogas y alcohol” y que él decidió terminar la relación.

En Puerto Rico, la Ley de Incesto dentro del Código Penal asegura que toda persona que realice dicho delito será condenado a una pena de 50 años de prisión. Por el momento, el grupo de abogados del cantante desconoce qué tipos de prueba tiene el sobrino de Ricky.

Hasta ahora, Perfect Partners, la empresa de relaciones públicas de Ricky emitieron un comunicado que solo reza: “Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas. Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”.

Desde 2017, Enrique Martín Morales, el verdadero nombre de Ricky Martin, está casado con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: Lucía, Valentino, Matteo y Renn. Según portales de Estados Unidos, Ricky y Jwan estarían atravesando un terrible crisis tras la denuncia del joven.